Ο ΜακΤόμινεϊ υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Νάπολι μέχρι το 2030

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ συμφώνησε και την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας του με τη Νάπολι, η οποία τού έδωσε μεγάλη αύξηση για να τον κρατήσει στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και μακριά τις προτάσεις από ομάδες εκτός Ιταλίας.

Ο 29χρονος Σκωτσέζος διεθνής μέσος έχει προτάσεις για να επιστρέψει στην Αγγλία, αλλά είναι βασικό στέλεχος στα αγωνιστικά σχέδια του νέου κόουτς, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για την επόμενη σεζόν. Αποφάσισε λοιπόν να μείνει και να επεκτείνει κατά δύο χρόνια το συμβόλαιο του, έως το καλοκαίρι του 2030, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα 4.4, στα 7.3 εκατ. ευρώ!

Ο τεχνικός διευθυντής των «παρτενοπέι», Τζιοβάνι Μάνα, συναντήθηκε με τον ατζέντη του και έδωσαν τα χέρια για την παραμονή του στην ομάδα, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Corriere dello Sport». Την περασμένη σεζόν ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε 14 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 44 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις με τη Νάπολι.