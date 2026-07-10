Τέλος ο Μοντεστό από την Γιουβέντους - Στη θέση του ο Μασάρα

Ο Φρανσουά Μοντεστό αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Γιουβέντους, με τους «μπιανκονέρι» να βρίσκουν άμεσα τον αντικαταστάτη του.

Ο Γάλλος παράγοντας φεύγει, αφού η διοίκηση της ιταλικής ομάδας προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές μετά από άλλη μια απογοητευτική σεζόν. Ο Μοντεστό μετά τις θητείες του σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Μόντσα, ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή στους «μπιανκονέρι».

Η απογοητευτική όμως πορεία της Γιουβέντους, έφερε την απόφαση της διοίκησης της ιταλικής ομάδας για αλλαγές στην διοικητική δομή. Ο πρώην παίκτης και παράγοντας του Ολυμπιακού αποχώρησε και η διοίκηση της «Γιούβε» ανακοίνωσε την πρόσληψη του Φρέντερικ Μασάρα, ο οποίος αποχώρησε από το ίδιο πόστο στην Ρόμα.

Να σημειωθεί πως εκτός από τον Μοντεστό αποχώρησε από το Τορίνο και ο Γάλλος Νταμιέν Κομολί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή, πληρώνοντας κι αυτός την κακή σεζόν της ομάδας στη Serie A.

Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Σεντ-Ετιέν, της Λίβερπουλ και της Φενέρμπαχτσε, αποχώρησε από τους «μπιανκονέρι» και τη θέση του πήρε ο Τζιοβάνι Καρνεβάλι, που τα τελευταία 12 χρόνια ήταν στο ίδιο πόστο στη Σασουόλο. Ο Καρνεβάλι ήταν προσωπική επιλογή του Ιταλοαμερικανού ιδιοκτήτη της «γηραιάς κυρίας», Τζον Ελκαν.