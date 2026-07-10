Η Νιούκαστλ αγόρασε τον 18χρονο Στιούρ από τον Άγιαξ

Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Ολλανδού μέσου Σον Στιούρ από τον Άγιαξ με πενταετές συμβόλαιο.

Ο Άγιαξ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το κόστος της μεταγραφής θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ.

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα να βρίσκομαι εδώ. Είναι ένας γιγάντιος σύλλογος στην Premier League και ήταν πάντα το όνειρό μου να παίξω στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, οπότε αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό», δήλωσε ο Στιούρ.

«Είμαι ένας παίκτης που του αρέσει να παίρνει την μπάλα και να παίζει συνεχώς. Είμαι χαρούμενος που παίζω ανάμεσα στις γραμμές και νιώθω ότι έχω πολλή ενέργεια στο παιχνίδι μου. Θέλω απλώς να κερδίζω», πρόσθεσε.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 14 και γίνεται η τρίτη μεταγραφή της Νιούκαστλ στην μεταγραφική περίοδο, μετά τις αφίξεις του Γάλλου τερματοφύλακα Εουέρν Ζαουέν και του ακραίου επιθετικού από την Ακτή Ελεφαντοστού, Μπαζουμάνα Τουρέ.