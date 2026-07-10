Άγρια επεισόδια στο Λονδίνο μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου - Τραυματίστηκε αστυνομικός! (vids)

Μεγάλη ένταση και επεισόδια ξέσπασαν στο Λονδίνο από Μαροκινού που κατοικούν στην βρετανική πρωτεύουσα, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους από την Γαλλία στα προημιτελικά του Mundial.

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης, ξέσπασαν ταραχές στο Λονδίνο από Μαροκινούς, που ξέσπασαν για τον αποκλεισμό από την Γαλλία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

Σύμφωνα, μάλιστα με όσα μεταφέρουν βρετανικά media ένας αστυνομικός στην διάρκεια των ταραχών τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου, δεν είχε δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε παρακάτω τα video:

🚨 WATCH: A riot breaks out in London after France eliminated Morocco from the World Cup pic.twitter.com/bw7NTRjbYR — Politics UK (@PolitlcsUK) July 9, 2026

On Edgware Road tonight.. pic.twitter.com/fvubgCJgFf — London & UK Street News (@CrimeLdn) July 9, 2026

🚨NEW: Riots have broken out in London tonight after Morocco were knocked out of the World Cup by France pic.twitter.com/gQa9VDGovV — GB Politics (@GBPolitcs) July 9, 2026

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