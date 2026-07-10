Για αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό, μήπως φταίνε οι προσλαμβάνουσες του Σλούκα;

Η αλήθεια όταν ωριμάζει γίνεται ακόμη πιο γλυκιά, δικαιώνοντας στην προκειμένη περίπτωση τον αθλητή που δέχτηκε τον μεγαλύτερο επικοινωνιακό πόλεμο των τελευταίων ετών.

Το 2023 ο Κώστας Σλούκας πήρε μια απόφαση. Χωρίς δηλώσεις. Χωρίς αναμονή για κάτι καλύτερο. Χωρίς πιέσεις ή παρακάλια. Χωρίς να μειώσει τον εαυτό του. Ξεκάθαρα και ντόμπρα. Δεν τον ήθελαν στον Ολυμπιακό, αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά και πήγε στον Παναθηναϊκό για να πετύχει αυτό που χρειάστηκε να έρθουν τα πάνω κάτω για να κάνει η ομάδα του Πειραιά τον περασμένο Μάιο.

Ο Σλούκας έγινε αυτόματα στόχος της απόλυτης «δολοφονίας χαρακτήρα». Όχι από τους φιλάθλους, αυτοί μπορεί να είχαν την πίκρα τους, την στεναχώρια τους, να αισθάνθηκαν προδομένοι. Ο ίδιος ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Όσοι τον εκφράζουν, με αναφορές μέχρι και σε… ψυχολόγους που έκαναν διαγνώσεις παρακολουθώντας συνεντεύξεις.

Γνωστή και η στάση κάποιων παικτών του Ολυμπιακού. Ή του ίδιου του Γιώργου Μπαρτζώκα. Όλα αυτά για να φτάσουμε στο 2026 και όσα συμβαίνουν στην ΚΑΕ του Πειραιά, όσα συμβαίνουν στην Εθνική ομάδα, για να δούμε την αλήθεια κατάματα και να δικαιωθεί πλήρως ο αθλητής που δέχτηκε το μεγαλύτερο επικοινωνιακό πόλεμο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.

Το 2023 ο Τόμας Γουόκαπ έγινε… σημαία της Ολυμπιακής επικοινωνίας κατά του Σλούκα. Αρχικά με την Εθνική ομάδα. Με τις δηλώσεις του που έβγαζαν στη «σέντρα» τον Έλληνα γκαρντ. «Ξέρω πως υποστηρίζω τον κόουτς σε αυτό, αλλά δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες και τι συνέβη ακριβώς. Ο Σλούκας πήρε την απόφασή του και αυτή ήταν η επιλογή του. Όμως, είμαι χαρούμενος που στηρίζω τον κόουτς Μπαρτζώκα σε αυτό το θέμα», δήλωσε τότε ο… καλόβολος Γουόκαπ.

Κάποιους μήνες μετά, ο Τεξανός προχώρησε στην απόλυτη κίνηση ασέβειας. Τη στιγμή που ο Κάναν έκανε χειρονομία υπονοώντας πως ο Σλούκας έφυγε για τα λεφτά, ο Γουόκαπ γελούσε ειρωνικά και χειροκροτούσε. Γνωρίζοντας την αποθέωση από τους Ολυμπιακούς.

Το καλοκαίρι που ακολούθησε, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πήγε στην Εθνική για το προ-Ολυμπιακό τουρνουά. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και η ίδια η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως διαπιστώθηκε πρόβλημα το οποίο δεν προλάβαινε να ξεπεραστεί μέχρι τους αγώνες. Έτσι «κόπηκε» ο Σλούκας. Αμέσως ξέσπασε πόλεμος λάσπης, για το αν ήταν όντως τραυματίας ο Έλληνας γκαρντ ή όχι. Φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα τον Γουόκαπ, γιατί εκείνος δεν έλειπε. Έχοντας συμβατική υποχρέωση βέβαια, από τους όρους της επιστολής μέσω της οποίας πήρε το διαβατήριο.

Ενώ είχαν συμβεί όλα αυτά, με την απόλυτη αδικία σε βάρος ενός ανθρώπου με τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, ήρθε η στιγμή να… καθίσει η σκόνη και η μανία. Ξαφνικά λοιπόν, ο Γουόκαπ δεν ήταν στις επιλογές του Σπανούλη για το Eurobasket. Ενώ είχε ξεπεράσει πλήρως το δικό του πρόβλημα τραυματισμού, έπαιζε στους τελικούς και μάλιστα παραδέχτηκε πως απλά ήθελε να ξεκουραστεί. Ο Σλούκας ήταν εκεί, παλεύοντας για το μετάλλιο.

Ο Τεξανός που απέκτησε διαβατήριο για να αγωνίζεται στην Εθνική, δεν σταμάτησε να απουσιάζει σταθερά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ακόμη και στις τελευταίες υποχρεώσεις, έλειπε. Όπως και ο Σλούκας. Με τη διαφορά πως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχασε τα πλέι οφ της Euroleague και τους τελικούς της GBL, λόγω επέμβασης στο γόνατο. Ο Γουόκαπ έχασε την Εθνική, ενώ έπαιζε στους τελικούς και όσο η Ελλάδα έχανε εκείνος φορούσε… κιμονό κάπου μακριά.

Αποκορύφωμα όλων αυτών; Οι περίφημες δηλώσεις του Γουόκαπ για τον σεβασμό και την εκτίμηση που φαίνεται μόνο από τα λεφτά. Πιέζοντας για να πάρει νέο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό. Κρίμα που δεν ήταν κάπου κοντά ο Κάναν, έτσι για να γελάσει λιγάκι.

Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ο Σλούκας τόσο στο θέμα της Εθνικής, όσο και στο ζήτημα της απόφασής του να πάει στον Παναθηναϊκό, δεν συγκρίνεται με την προστασία του Γουόκαπ. Μέχρι να τον βγάλει στη… σέντρα ο Αγγελόπουλος. Από τότε και μετά, άρχισε να δέχεται «πυρά». Όχι τόσο μαζικά όσο ο Σλούκας βέβαια.

Στο επίκεντρο της ιστορίας, είναι φυσικά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Όταν είχε κληθεί να σχολιάσει τον Σλούκα, αναφέρθηκε μέχρι και στις… προσλαμβάνουσες του έμπειρου γκαρντ. Από την οικογένεια και τους γύρω του. Τώρα που τον ρώτησαν για τον Γουόκαπ και τον Ντόρσεϊ, απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Τονίζοντας πως δεν είναι δικό του θέμα.

Μήπως τελικά φταίνε οι δικές του προσλαμβάνουσες, καθώς το πιο φυσιολογικό θα ήταν να είναι υπέρ των αθλητών του στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο συμβόλαιο. Ειδικά όταν γίνονται μαθήματα, η σιωπή και η αποφυγή, δεν δείχνει… σωστές προσλαμβάνουσες. Πολύ περισσότερο απέναντι σε αυτούς με τους οποίους πορεύεσαι χρόνια τώρα.

Παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά. Πώς θα αισθάνεται άραγε ο Παπανικολάου που έκανε χειρονομίες για τον Σλούκα, του ζητούσε να μη μιλάει σε ένα γήπεδο που τον έβριζε. Τώρα που εκείνος χρειάζεται τόσες επαφές για το αυτονόητο. Για να τον κρατήσουν να κλείσει την καριέρα του με αξιοπρέπεια στον Ολυμπιακό. Και χωρίς εξευτελιστικούς όρους.

Ίσως να μπορεί να κάνει και τη σύγκριση του πώς αντιμετωπίζεται ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό και πώς εκείνος από τη διοίκηση του Ολυμπιακού.

Η ίδια η ζωή έρχεται να πει την αλήθεια σε κάθε ζήτημα. Με τον τωρινό χαμό στον Ολυμπιακό, τις οικονομικές απαιτήσεις, τον προπονητή που δεν τολμά να πάρει θέση, τον εξαφανισμένο από την Εθνική, ο μόνος που έχει δικαιωθεί είναι ο Κώστας Σλούκας.

Η διαφορά είναι πως αυτός δε θα μιλήσει για προσλαμβάνουσες. Επειδή έχει μάθει να σέβεται τις οικογένειες ακόμη κι εκείνων που δεν σεβάστηκαν τη δική του, ενώ ξέρει να μη βγάζει στη… σέντρα συναθλητές του, απλά για να γίνει αρεστός σε οπαδικά κινήματα. Ούτε φυσικά θα δείξει σε κανέναν με χειρονομία τα χρήματα. Άντε το πολύ πολύ τίποτα κιάλια και τίποτα αστέρια. Μέχρι εκεί…