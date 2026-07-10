Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάλουμ Γουίλσον

Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Κάλουμ Γουίλσον, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο μετά την αποχώρησή του από τη Γουέστ Χαμ.

«Υπάρχει απίστευτη ποιότητα στα αποδυτήρια και από την πρώτη στιγμή όλοι με υποδέχθηκαν πολύ θερμά. Νιώθεις αμέσως το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω», δήλωσε ο Γουίλσον.

Ο 34χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με επτά γκολ και μία ασίστ σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Γουέστ Χαμ, αν και μόλις οι 12 ήταν ως βασικός.

Ο Γουίλσον διαθέτει μεγάλη εμπειρία από την Premier League, ενώ ήταν μέλος της Νιούκαστλ που κατέκτησε το League Cup το 2025. Με την εθνική Αγγλίας έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές και δύο γκολ, σκοράροντας μάλιστα στο ντεμπούτο του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο «Γουέμπλεϊ», τον Νοέμβριο του 2018.