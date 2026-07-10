Χάαλαντ: «Είναι υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να παίζω μαζί με τους φίλους μου»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε για την μέχρι τώρα εμπειρία του από το Mundial, αλλά και την σπουδαία αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, γιατί αγωνίζομαι στην Αγγλία, γεννήθηκα στην Αγγλία και τώρα θα παίξω απέναντι σε συμπαίκτες μου, οπότε θα αισθάνομαι λίγο άβολα.

Καταρχάς, μόνο και μόνο που μπορώ να αγωνιστώ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να παίζω σε μια τόσο μεγάλη σκηνή μαζί με τους φίλους μου.

Δεν το περίμενα καθόλου. Το γιόρτασα. Ακόμη και πριν από το παιχνίδι με τη Βραζιλία δεν περίμενα ότι θα βρισκόμασταν στα προημιτελικά. Ούτε η μητέρα μου το περίμενε, για να είμαι ειλικρινής.

Το να παίξουμε και να νικήσουμε τη Βραζιλία ήταν κάτι… τρελό για εμάς τους Νορβηγούς. Και τώρα θα αντιμετωπίσουμε την Αγγλία σε προημιτελικό, κάτι πραγματικά απίστευτο. Αν δείτε τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες στη Νορβηγία, θα καταλάβετε ότι δεν είναι η συνηθισμένη εικόνα της χώρας»