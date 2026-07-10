Ο Πούλισικ υπέστη μικροκάταγμα και οστικό οίδημα

Ο επιθετικός των ΗΠΑ, Κρίστιαν Πούλισικ, υπέστη μικροκάταγμα και οστικό οίδημα στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας του από το Βέλγιο στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Ομοσπονδία των ΗΠΑ και η ομάδα του Πούλισικ, η Μίλαν, θα συνεργαστούν για τον καθορισμό του προγράμματος αποκατάστασής του. Ο ιταλικός σύλλογος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η αμερικανική ομοσπονδία δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα επιστροφής του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, σύμφωνα με το The Athletic, η αποθεραπεία του τραυματισμού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Ο Πούλισικ αποχώρησε τραυματίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης με το Βέλγιο. Νωρίτερα στη διοργάνωση είχε χάσει χρόνο συμμετοχής εξαιτίας διαφορετικού τραυματισμού στη γάμπα.