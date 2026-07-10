Ο Πούλισικ υπέστη μικροκάταγμα και οστικό οίδημα

Η Ομοσπονδία των ΗΠΑ και η ομάδα του Πούλισικ, η Μίλαν, θα συνεργαστούν για τον καθορισμό του προγράμματος αποκατάστασής του. Ο ιταλικός σύλλογος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
Η αμερικανική ομοσπονδία δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα επιστροφής του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, σύμφωνα με το The Athletic, η αποθεραπεία του τραυματισμού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.
Ο Πούλισικ αποχώρησε τραυματίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης με το Βέλγιο. Νωρίτερα στη διοργάνωση είχε χάσει χρόνο συμμετοχής εξαιτίας διαφορετικού τραυματισμού στη γάμπα.