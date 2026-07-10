Βενζίνη χωρίς... φρένο: Το πετρέλαιο γύρισε σε προ κρίσης επίπεδα, οι οδηγοί πληρώνουν ακόμη ακριβά

Κατά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή, τα διυλιστήρια είναι αυτά που κατά κύριο καθορίζουν τις τιμές στην αντλία.

Με καταστάσεις που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητές, βρισκόμαστε αντιμέτωποι όλοι οι καταναλωτές μπροστά στην αντλία, με τα «ψυχρά ντουζ» εξαιτίας της πορείας των τιμών στα καύσιμα να διαδέχεται το ένα το άλλο.

Πριν από την έναρξη της κρίσης στον Περσικό κόλπο, τον περασμένο Φεβρουαρίου και με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου να βρίσκεται τότε λίγο πάνω από τα εβδομήντα δολάρια το βαρέλι, η μέση τιμή της βενζίνης στα ελληνικά πρατήρια ήταν λίγο ακριβότερη από τα 1,70 ευρώ το λίτρο.

Οι εχθροπραξίες έφεραν μεγάλη - ακόμα και πρωτόγνωρη - άνοδο στις τιμές αργού πετρελαίου και βενζίνης, όμως, μετά την κήρυξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησε πτώση τους, με τη διεθνή τιμή πετρελαίου το τελευταίο διάστημα να φτάνει στις προπολεμικές τιμές. Ωστόσο, δε συνέβη κάτι αντίστοιχο με την τιμή της βενζίνης στα ελληνικά πρατήρια, η οποία στην καλύτερη περίπτωση και για ελάχιστες ημέρες ήταν πάνω από 0,15 ευρώ ανά λίτρο ακριβότερη από την προπολεμική περίοδο. Μάλιστα, με το πού χτύπησε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες, οι τιμές στην αντλία άρχισαν να «τσιμπάνε» εκ νέου.

Την ίδια στιγμή, μιλώντας στο ethnos.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, υπογραμμίζει ότι το επόμενο διάστημα δύσκολα θα δούμε μειώσεις στην τιμή της βενζίνης, ενώ δύσκολο για τους καταναλωτές φαίνεται ότι θα είναι ολόκληρο το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του οποίου κατά πάσα πιθανότητα δε θα δούμε στην Ελλάδα αισθητά φτηνότερη βενζίνη σε σχέση με σήμερα.

«Όπως κινείται η διεθνής αγορά των καυσίμων, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το αύριο και να κάνει ασφαλείς εκτιμήσεις, για το πώς αυτές θα κινηθούν. Έχουμε δει να συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην αγορά των καυσίμων. Το σίγουρο είναι ότι δύσκολα θα δούμε καθόδους στην τιμή της βενζίνης και μέσα στο καλοκαίρι δε φαίνεται ότι θα έχουμε χαμηλή τιμή βενζίνης. Υπάρχει μία αρχή στα καύσιμα. Οι τιμές ανεβαίνουν, για να πέσουν και πέφτουν, για να ανέβουν, όμως, ενδιάμεσα μεσολαβεί η τιμή που δίνουν τα διυλιστήρια», λέει στο ethnos.gr ο κ. Κιουρτζής.

«Οι τιμές καθορίζονται από τα διυλιστήρια»



Η άποψη του ίδιου στο ερώτημα, γιατί οι τιμές των καυσίμων στη λιανική στη χώρα μας δεν ακολουθούν αντίστοιχη πορεία με αυτήν του αργού πετρελαίου, επικεντρώνεται στο ότι τα διυλιστήρια είναι αυτά που κατά κύριο καθορίζουν τις τιμές στην αντλία.

«Πριν από την κρίση στον Περσικό κόλπο η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου βρισκόταν στα 73-74 δολάρια το βαρέλι και μέχρι πριν από λίγες ημέρες είχε πέσει και πάλι στην ίδια τιμή.

Η τιμή της βενζίνης στα ελληνικά πρατήρια βρισκόταν προπολεμικά κατά μέσο όρο στα 1,73 ευρώ το λίτρο, όμως, σήμερα ανέβηκε στα 1,92 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή είχαμε αύξηση κατά 19 λεπτά του ευρώ. Στις αρχές Μαρτίου τα διυλιστήρια πωλούσαν βενζίνη προς 1,56 ευρώ το λίτρο και προχθές, πριν το νέο χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, τα πρατήρια αγοράσαμε από τα διυλιστήρια προς 1,77 ευρώ το λίτρο.

Η άνοδος ανέρχεται στα 0,21 ευρώ. Την ίδια στιγμή, αν εξαιρέσεις το ΦΠΑ και άλλα κόστη, το καθαρό κέρδος για τον πρατηριούχο ανέρχεται στα 0.06-0,07 ευρώ το λίτρο. Σε τι, λοιπόν φταίνε οι πρατηριούχοι, όταν τα διυλιστήρια ανακοινώνουν ότι έχουν αύξηση στα περιθώρια διύλισης του αργού πετρελαίου και άρα μπορούν να κερδίζουν παραπάνω; Την ίδια στιγμή υπάρχει και μονοπώλιο στο κλάδο των διυλιστηρίων. Οι καταναλωτές πρέπει να καταλάβουν ότι οι τιμές που δίνουν τα διυλιστήρια, είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει τις τιμές πώλησης των καυσίμων από τα πρατήρια», τονίζει ο κ. Κιουρτζής.

Σε ό,τι αφορά, το πώς δικαιολογούν τα διυλιστήρια αυτήν την πρακτική που ακολουθείται, ο κ. Κιουρτζής αναφέρει ότι θα ισχυριστούν ότι ανέβηκε η τιμή του καυσίμου στα διεθνή χρηματιστήρια.

«Αγοράζουν αργό πετρέλαιο και το διυλίζουν, για να πουλήσουν στη συνέχεια υγρό πετρέλαιο ή βενζίνη και συντονίζονται με τις τιμές των χρηματιστηρίων. Τα χρηματιστήρια και ό,τι συμβαίνει σε αυτά, αποτελούν έναν ακόμα παράγοντα που καθορίζει τις λιανικές τιμές των καυσίμων. Τα πρατήρια αγοράζουν καύσιμα και τα πουλάνε, με βάση όσο πουλάνε τα διυλιστήρια», καταλήγει ο κ. Κιουρτζής.

Πηγή: newsbomb.gr