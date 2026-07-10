Και οι επτά είναι… δύσκολες – Οι εκλογικές περιφέρειες που προκαλούν πονοκεφάλους στη Νέα Δημοκρατία

Επτά περιφέρειες έχει «κυκλώσει» με κόκκινο το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς, με τις πέντε να βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο που παραδοσιακά θεωρείται βαρόμετρο για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για περιφέρειες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οπότε και διαφορετικό στρατηγικό στόχο, αλλά από τις επιδόσεις που θα καταγράψει η ΝΔ στις κάλπες, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη του στόχου για ποσοστό πάνω από 30% την πρώτη Κυριακή.

Εντατικές περιοδείες

Ο σχεδιασμός για εντατικές περιοδείες του πρωθυπουργού, υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται, αν και κατά γενική παραδοχή, όσο πιο …βαθιά μπαίνει η χώρα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, τόσο πιο ατονεί το πολιτικό ενδιαφέρον των πολιτών.

Οι πρόσφατες περιοδείες πολυπληθών κυβερνητικών κλιμακίων στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, έδειξαν τον βαθμό δυσκολίας που επικρατεί στις δύο αυτές περιφέρειες. Υπάρχουν, όμως, κι άλλες.

Ο Νότιος Τομέας Αθηνών

Ο Νότιος Τομέας είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, με πάνω από 600.000 ψηφοφόρους, γεγονός που την καθιστά αυτόματα πρώτη στη λίστα ενδιαφέροντος του κυβερνητικού επιτελείου, αφού κάθε ποσοστιαία διαφορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο τελικό αποτέλεσμα, πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα για άλλες περιοχές της χώρας. Η εικόνα που έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς έχει χτυπήσει «συναγερμό», αφού καταγράφεται μία ελεγχόμενη προς το παρόν πτώση των ποσοστών που είχε κατακτήσει το 2023.

Παρά τον εύλογο μεταξύ τους ανταγωνισμό για τη σειρά κατάταξης, είναι βέβαιο ότι ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος, ο νεοεκλεγείς Γραμματέας Κ. Κυρανάκης, αλλά και ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Ν. Ρωμανός θεωρούν και προσωπικό τους στοίχημα να είναι θετικό το πρόσημο το βράδυ των εκλογών.

Ο Βόρειος Τομέας Αθηνών

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας με πληθυσμό που αριθμεί πάνω από 550.000 πολίτες, οπότε η σημασία του ποσοστού που θα καταγράψει η ΝΔ είναι αυτονόητη. Σε αυτή την περιφέρεια, ο στόχος του γαλάζιου επιτελείου είναι αντίστροφος από αυτόν που έχει τεθεί για τις περισσότερες άλλες. Και αυτό, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις της περιόδου, η συγκεκριμένη περιφέρεια διατηρεί τις δυνάμεις της σε ποσοστά κοντά στο 40%, που είναι σημαντικά μεγαλύτερες από την υπόλοιπη επικράτεια.

Τα κορυφαία στελέχη που πολιτεύονται στην περιοχή, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης και όλα τα υπόλοιπα στελέχη, γνωρίζουν καλά ότι αν καταφέρουν να φτάσουν ως τις κάλπες με τέτοια, ή και αυξημένα ποσοστά, θα καλύψει απώλειες που θα υπάρξουν σε άλλες περιφέρειες.

Η Α΄ Αθηνών

Το επί σειρά ετών γαλάζιο «κάστρο» της Α΄ για τη Ν.Δ, επιβεβαίωσε τη ..φήμη του και στις τελευταίες εκλογές, όπου η ΝΔ έλαβε ποσοστό 43,27%, όχι όμως και στις Ευρωεκλογές που κατέγραψε 28,32%. Οι δημοσκοπήσεις, φανερές και κρυφές, δείχνουν βελτίωση της τελευταίας εικόνας, αλλά χρειάζεται ακόμα δρόμος για να υπάρξει δραστική βελτίωση των ποσοστών της.

Το «στοίχημα» είναι κρίσιμο και στην πρώτη γραμμή της μάχης για να κερδηθεί, έχουν μπει ο ΥΠΟΙΚ Κ. Πιερρακάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βας. Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Μετανάστευσης Θαν. Πλεύρης και και για πρώτη φορά και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλ. Σδούκου.

Ο Δυτικός τομέας Αθηνών

Παρ ότι περιλαμβάνει τα αποκαλούμενα πιο λαϊκά προάστια της Β’ Αθηνών (πριν τις αλλαγές στις περιφέρειες), στις τελευταίες εθνικές εκλογές κατόρθωσε να αποσπάσει ένα σημαντικό ποσοστό και συγκεκριμένα 34,46%, ενώ στις προηγούμενες του 2019, είχε πάρει 29,69%.

Αυτή τη φορά, όμως, τα σημάδια δεν είναι ευοίωνα για την κυβερνητική παράταξη, η οποία φαίνεται ότι καταγράφει σημαντικές απώλειες, οπότε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοϊδης, ο υφυπουργός Γ. Λοβέρδος, η Μ. Συρεγγέλα, ο Δημ. Καλογερόπουλος αλλά και η νεοεισερχόμενη αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρ. Αγαπηδάκη έχουν ανηφόρα μπροστά τους. Τουλάχιστον, να μην χάσει τις δυνάμεις της στις περιοχές που είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά και να μειώσει την πτώση στις υπόλοιπες.

Η Α’ Πειραιώς

Η Α΄ Πειραιώς αποτελεί επίσης ένα κρίσιμο στοίχημα για την κυβερνητική παράταξη, με βασικό ζητούμενο να διατηρήσει το εντυπωσιακό ποσοστό 48,55%. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδου και η υπουργός Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου έχουν ήδη πρόγραμμα καθημερινών επισκέψεων σε περιοχές της περιφέρειας, ενώ δρομολογούνται και κεντρικές δράσεις.

Η Β΄Πειραιώς

Η Β΄ Πειραιώς, υπήρξε μία από τις θετικές εκπλήξεις των εκλογών του 2023 εξασφαλίζοντας ποσοστό 37,44%, καθώς πρόκειται για περιοχή με τις περισσότερες λαϊκές γειτονιές του Λεκανοπεδίου που παραδοσιακά ψηφίζουν με αριστερό πρόσημο. Τώρα, όμως, η κατάσταση είναι δύσκολη για την κυβερνητική παράταξη, κυρίως λόγω ακρίβειας.

Για να ενισχυθεί το κυβερνητικό μήνυμα στην περιοχή, άλλωστε, μπήκε, μεταξύ άλλων, στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στο πόστο του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Μαρκόπουλος. Ο αγώνας, πάντως, θα είναι δύσκολος.

Ηράκλειο

Στις τελευταίες εκλογές η ΝΔ κατόρθωσε να «βάψει» μπλε όλη την Κρήτη, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το γεγονός ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος – αλλά και των ερευνών και συλλήψεων- βρέθηκε το νησί, έχει αφήσει πίσω του στρατιές δυσαρεστημένων Κρητικών, από εκείνους που το 2023 ψήφισαν τη ΝΔ.

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στο Ηράκλειο, όπου υπήρξαν και οι περισσότερες περιπτώσεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Ακόμα και οι πλέον αισιόδοξοι θεωρούν σχεδόν απίθανο να φτάσει ξανά η ΝΔ στο 35,47% που κατέγραψε στις τελευταίες εκλογές. Το στοίχημα είναι να περιοριστούν όσο γίνεται οι απώλειες.

Πηγή: ieidiseis.gr