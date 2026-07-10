Έπος: 24χρονη influencer από τη Ρωσία είναι ΙΔΙΑ με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (pics)

Η Αναστάσια Κοστρομιτίνα από τη Ρωσία, η οποία δηλώνει μοντέλο και influencer, ήταν μέχρι χθες άγνωστη έξω από τα σύνορα της χώρας της αλλά μια... λεπτομέρεια την έχει κάνει πλέον διάσημη σε όλο τον κόσμο. Και ειδικά στη Νορβηγία...

Η 24χρονη έγινε viral όταν αποδέχθηκε με χιούμορ την ομοιότητά της με τον επιθετικό της Εθνικής Νορβηγίας και της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος μετά από μια εξαιρετική σεζόν με την ομάδα του, πραγματοποιεί και ένα εξαιρετικό Μουντιάλ, βοηθώντας με τα γκολ του τους Βίκινγκς να έχουν φτάσει στους 8 και να διεκδικούν κόντρα στην Αγγλία την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η Αναστάσια, που είναι ΙΔΙΑ ο Χάαλαντ, δηλώνει στη βρετανική Sun ότι στηρίζει τον ξανθομάλλη στράικερ και τη Νορβηγία στον αυριανό αγώνα με τα Τρία Λιοντάρια ενώ μιμείται σε φωτογραφίες τις πόζες του σωσία της.

«Στην αρχή ένιωσα πληγωμένη, αλλά μετά...»

«Φυσικά και θα υποστηρίζουμε τη Νορβηγία και ελπίζουμε ο Έρλινγκ Χάαλαντ να φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι μια πραγματική μηχανή των γκολ αλλά πλέον έχω και προσωπικό ενδιαφέρον για την πορεία του» λέει και κληθείσα να απαντήσει για την απίστευτη ομοιότητά τους, παραδέχεται ότι «για να είμαι ειλικρινής, πέρασα όλα τα στάδια της άρνησης. Στην αρχή δεν καταλάβαινα καθόλου πώς έμοιαζα μαζί του και, μάλιστα, ένιωσα λίγο πληγωμένη.

Τώρα όμως καταλαβαίνω ότι το να σε συγκρίνουν με έναν τόσο σπουδαίο αθλητή είναι τελικά κάτι πολύ θετικό».

Στο βίντεο που έγινε viral, η μητέρα της, Μαρίγια, ακούγεται να λέει:

«Είναι ιδέα μου ή η κόρη μου μοιάζει με σούπερ σταρ;»

Αν και δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει ποτέ κοινή φωτογράφιση με τον Χάαλαντ, δήλωσε ότι «θα χαιρόταν πολύ να βγάλει έστω μια selfie μαζί του».

Ο 25χρονος Χάαλαντ επιθετικός έχει σκοράρει σε κάθε αγώνα που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο γκολ στον αγώνα που η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία, ενώ συνολικά έχει σημειώσει 62 τέρματα σε 54 συμμετοχές με τους Βίκινγκς.

Πηγή: ethnos.gr