Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά - Ο δρόμος μέχρι τον τελικό (pic)

Αναλυτικά ο δρόμος μέχρι τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου προημιτελικού και το πρώτο εισιτήριο για τους... 4.

Τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 ξεκίνησαν και το τοπίο του τελικού και των φαβορί αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει. Το βράδυ της Πέμπτης (9/7, 23:00) έλαβε μέρος το πρώτο ματς της φάσης των «8» με Γαλλία και Μαρόκο να διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους. Παρά το άστοχο πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ και τη δυσκολία να βρει τέρμα στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα το Ντιντιέ Ντεσάμπ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράροντας δύο φορές με τα εντυπωσιακά τελειώματα των Μπαπέ και Ντεμπελέ που διαμόρφωσαν το τελικό 2-0 υπέρ των «Πετεινών».

Έτσι, το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης πήγε στους Γάλλους και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο το βράδυ της Παρασκευής (10/7, 22:00).

Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών θα προκύψει από τους αγώνες Νορβηγία - Αγγλία (12/7, 00:00) και Αργεντινή - Ελβετία (12/7, 04:00).

France takes the first Semi-final spot 🤝🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJqWdAea3H — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026

Αναλυτικά το μονοπάτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι τον τελικό:

Κυριακή 28 Ιουνίου

Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 3-4 πέν. (1-1)

Τρίτη 30 Ιουνίου

Ολλανδία - Μαρόκο 2-3 πέν. (1-1)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Γαλλία - Σουηδία 3-0

Μεξικό - Εκουαδόρ 2-0

Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 2-1

Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2 παρ. (2-2)

Πέμπτη 2 Ιουλίου

ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

Ισπανία - Αυστρία 3-0

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Πορτογαλία - Κροατία 2-1

Ελβετία - Αλγερία 2-0

Αυστραλία - Αίγυπτος 2-4 πέν. (1-1)

Σάββατο 4 Ιουλίου

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 3-2 παρ. (1-1)

Κολομβία - Γκάνα 1-0

Καναδάς – Μαρόκο 0-3

Κυριακή 5 Ιουλίου

Παραγουάη - Γαλλία 0-1

Βραζιλία - Νορβηγία 1-2

Δευτέρα 6 Ιουλίου

Μεξικό – Αγγλία 2-3

Ισπανία - Πορτογαλία 1-0

Τρίτη 7 Ιουλίου

Βέλγιο - ΗΠΑ 4-1

Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2

Ελβετία - Κολομβία 4-3 πέν. (0-0)

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Γαλλία-Μαρόκο 2-0

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Ισπανία-Βέλγιο (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Νορβηγία-Αγγλία (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Αργεντινή-Ελβετία (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Γαλλία - Ισπανία/Βέλγιο (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Νορβηγία/Αγγλία – Αργεντινή/Ελβετία (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1

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