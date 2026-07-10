Πλησιάζει το «μπαμ» της Άρσεναλ με Τζόλη για 40 εκατ. ευρώ!

Έτοιμος για τη μεγάλη μεταγραφή στην Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης σύμφωνα με τη "Sun", με το deal να ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ.

Μετά από μία εκπληκτική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα και αναδείχθηκε MVP της βελγικής λίγκας με 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις (!), ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Κι αυτό πιθανότατα θα βρίσκεται στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, η οποία ετοιμάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον κάνει δικό της!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της "Sun", οι Λονδρέζοι ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν το big deal με την Κλαμπ Μπριζ για τον 24χρονο άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, ρίχνοντας στο τραπέζι ένα ποσό που ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ!

Εφόσον οριστικοποιηθεί η μεταγραφή, θα πρόκειται για τη δεύτερη μετακίνηση του Τζόλη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μετά την πώλησή του στη Νόριτς από τον ΠΑΟΚ πριν πέντε χρόνια αντί 11 εκατ. ευρώ, ενώ θα είναι και η ακριβότερη ever για Έλληνα ποδοσφαιριστή, μετά από εκείνη του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα στη Νάπολι για 36 εκατ. ευρώ, αλλά κι εκείνη του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό για ένα ανάλογο ποσό.