Νέο… χτύπημα από τον Σίμονς: «Οι Σίξερς θα κάνουν trade τον Εμπίιντ»

Ο Μπιλ Σίμονς αναφέρθηκε και στο μέλλον του Τζοέλ Εμπίιντ και τόνισε πως οι Φιλαδέλφεια Σίξερς θα τον παραχωρήσουν.

Ο Μπιλ Σίμονς μίλησε για το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς και τόνισε πως ο «Βασιλιάς» έχει ήδη συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αναφέρθηκε και στον Τζοέλ Εμπίιντ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως οι Φιλαδέλφεια Σίξερς θα προχωρήσουν σε ακόμα ένα τεράστιο trade μετά από αυτό του Τζέιλεν Μπράουν, καθώς θα παραχωρήσουν τον 32χρονο σέντερ.

«Νομίζω ότι θα κάνουν trade των Τζοέλ Εμπίιντ και νομίζω ότι το θέλουν. Νομίζω είναι διαθέσιμος, νομίζω οι ομάδες πιστεύουν ότι είναι διαθέσιμος και πιστεύω ότι οι Σίξερς έχουν δείξει μεγάλη προσοχή στο να δηλώνει: “Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που χτίζουμε την ομάδα γύρω από τον Εμπίντ, τον Τζέιλεν, τον Μάξεϊ και τον Βι Τζέι”. Δεν έχετε ακούσε πολλές τέτοιες δηλώσεις» ανέφερε στο podcast του.

Θυμίζουμε πως ο Εμπίιντ τη νέα σεζόν θα λάβει 59.539,200 δολάρια, το 2027-28 64.302,336 δολάρια και την σεζόν 2028-29 (έχει player-option) 69.065,472 δολάρια.