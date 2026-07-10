Αιφνιδιαστικό λουκέτο στην κλινική λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν» - Στον αέρα οι ασθενείς

Αιφνιδιαστικό λουκέτο μπαίνει στην κλινική λοιμώξεων του νοσοκομείου Αττικόν έπειτα από σχετική απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου, όπως λένε έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr.

Πρόκειται για την κλινική που νοσηλεύει ογκολογικούς ασθενείς αλλά και πάσχοντες με σοβαρές λοιμώξεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τη ζωή τους, οι οποίοι είναι στο σύνολό τους ανοσοκατεσταλμένοι.

Με βάση έγκυρες πηγές του ethnos.gr, οι ασθενείς θα πρέπει έως τη Δευτέρα να μεταφερθούν με διαδικασίες εξπρές σε απλά δωμάτια και όχι αποστειρωμένα όπως διαθέτει η κλινική λοιμώξεων, προκειμένου να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Κάτι όμως που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς είναι πιθανό να κολλήσουν οποιοδήποτε μικρόβιο που μπορεί να αποβεί ακόμα και μοιραίο, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι είναι ανοσοκατεσταλμένοι.

Η επίσημη αιτιολογία που αναφέρθηκε στους συγγενείς των ασθενών – λένε πληροφορίες - είναι πως η κλινική θα πρέπει να κλείσει προκειμένου να αποστειρωθεί. Κάτι όμως που είχε προγραμματιστεί να γίνει από τις 8 έως τις 22 Αυγούστου, οπότε και θα έδινε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να γίνουν οι προεργασίες για τη μεταφορά των νοσηλευόμενων σε ειδικές κλίνες.

Ανάστατοι γιατροί, εργαζόμενοι και συγγενείς ασθενών

Έγκυρες πηγές μεταφέρουν στο ethnos.gr ότι τις τελευταίες ώρες γιατροί εργαζόμενοι αλλά και συγγενείς ασθενών είναι ανάστατοι, καθώς δε γνωρίζουν πού θα πρέπει να μεταφερθούν οι πάσχοντες. Άλλωστε απαιτείται ειδικό περιβάλλον νοσηλείας προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Μάλιστα όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές, ακόμα και το μονόκλινο δωμάτιο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο, καθώς δεν πρόκειται για κλειστό χώρο που να προστατεύει από διάφορες μολύνσεις τους πάσχοντες. Ούτως ή άλλως όμως τα δημόσια νοσοκομεία ελάχιστα μονόκλινα δωμάτια διαθέτουν.

Ενδεικτικό της απομόνωσης στην οποία πρέπει να βρίσκονται οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς για λόγους της προστασίας, είναι το γεγονός ότι στην κλειστή μονάδα λοιμώξεων, δεν επιτρέπονται καν επισκέψεις συγγενών.

Οι οικογένειες είναι υποχρεωμένες να βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα από ένα τζάμι και μάλιστα για περιορισμένο χρόνο.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εφόσον τηρεί όλα τα αυστηρά μέτρα προστασίας.

Άγνωστοι παραμένουν πάντως οι πραγματικοί λόγοι που μπαίνει αιφνιδιαστικά λουκέτο σε μία από τις πιο κρίσιμες μονάδες δημοσίου νοσοκομείου και μάλιστα έναν μήνα από το προγραμματισμένο κλείσιμο για λόγους αποστείρωσης και συντήρησης, χωρίς καν να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία.

Πηγή: ethnos.gr