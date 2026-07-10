Τραγωδία στη Γαλλία: 17χρονη παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πανηγύρισε τη νίκη των «τρικολόρ»

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Γαλλία, στην πόλη Ωλνουά, όπου μια 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε και καταπλακώθηκε από φορτηγό, ενώ πανηγύριζε τη νίκη της εθνικής ομάδας επί του Μαρόκο, στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η άτυχη κοπέλα ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες φιλάθλους που είχαν βγει στους δρόμους για να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ανέβει στο πλάι ενός φορτηγού, μαζί με άλλους ανθρώπους, αλλά έπεσε στο οδόστρωμα και τελικά παρασύρθηκε από το συγκεκριμένο όχημα.

Παρότι έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, δεν τα κατάφερε και λίγο μετά τα μεσάνυχτα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις αίματος για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Τρεις άνθρωποι που έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και σοκ μετά τα όσα είδαν να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους.

