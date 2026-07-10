Μουντιάλ 2026: Τα πέναλτι... δεν μπαίνουν με τίποτα με νέο Αρνητικό ρεκόρ (pic + vid)

Το Μουντιάλ 2026 εξελίσσεται σε εφιάλτη για τους εκτελεστές πέναλτι, καθώς μόλις το 65% των εκτελέσεων έχει καταλήξει στα δίχτυα, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 60 ετών.

Ένα εντυπωσιακό και μάλλον απρόσμενο στατιστικό έφερε στο φως της δημοσιότητας η Opta. Μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026 έχουν εκτελεστεί συνολικά 60 πέναλτι, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις διαδικασίες, με μόλις 39 να μετατρέπονται σε γκολ.

Το ποσοστό ευστοχίας, που ανέρχεται στο 65% αποτελεί το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε μία διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου εδώ και έξι δεκαετίες.

Η συγκεκριμένη επίδοση αναδεικνύει τόσο την εξαιρετική παρουσία των τερματοφυλάκων όσο και την αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζουν οι εκτελεστές στις κρίσιμες στιγμές, ακόμα και αστέρες όπως ο Μέσι, ο Μπαπέ, ο Ταρέμι και ο Μπρούνο Γκιμαράες, έχοντας μετατρέψει τα πέναλτι σε πηγή αγωνίας.

Με το τουρνουά να πλησιάζει στην κορύφωση, είναι βέβαιο πως με το χαμηλό αυτό ποσοστό, σε περίπτωση νέας διαδικασίας των πέναλτι, η κρισιμότητα των αγώνων και ο «κακός οιωνός» που έχει δημιουργηθεί θα φορτώσει με ακόμα μεγαλύτερο βάρος τους ποδοσφαιριστές.

65% - Only 39 of the 60 penalties taken - including in shoot-outs - have been scored at the 2026 World Cup.



That's the lowest conversion percentage in a single edition in the last 60 years (65%).



Stutter. pic.twitter.com/TGU9HE7dOe — OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026

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