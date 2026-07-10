Προγνωστικά Ισπανία – Βέλγιο: Τα ημιτελικά κρίνονται στο 1.98

Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο στο «Los Angeles Stadium», στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ανάλυση Ισπανίας

Η Ισπανία εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 1-0 της Πορτογαλίας σε ένα κλειστό και απαιτητικό νοκ άουτ παιχνίδι. Η «Φούρια Ρόχα» χρειάστηκε υπομονή, σωστή διαχείριση και μία κίνηση «ματ» από τον Λουίς ντε λα Φουέντε για να βρει το γκολ της πρόκρισης.

Ανάλυση Βελγίου

Το Βέλγιο δεν επηρεάστηκε από όσα προηγήθηκαν πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τις ΗΠΑ και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έδειξαν χαρακτήρα, διατήρησαν τη συγκέντρωσή τους και πήραν πανάξια την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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