Κάρι: «Έχω μιλήσει με τον Λεμπρόν, ελπίζω να παίξουμε μαζί»

Ο Στεφ Κάρι σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Λεμπρόν Τζέιμς και τόνισε πως θα ήθελε να αγωνιστεί μαζί του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποτελεί παρελθόν από τους Λος Άντζελες Λέικερς και όλοι περιμένουν να μάθουν την επόμενη ομάδα του. Οι περισσότεροι οργανισμοί του ΝΒΑ θα ήθελαν να κάνουν δικό τους τον «Βασιλιά» και φυσικά μέσα σε αυτούς είναι και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Μάλιστα, ο Στεφ Κάρι μίλησε για το μέλλον του Λεμπρόν στο «San Francisco Chronicle» και εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί στο πλευρό του πρώην «Λιμνάνθρωπου». Ακόμη, έκανε γνωστό πως βρίσκεται σε επαφές μαζί του… βάζοντας φωτιά στις φήμες.

«Φυσικά έχουμε μιλήσει. Δικαιούται όλη την υπομονή και τον χώρο για να αποφασίσει τι θέλει να κάνει καθώς πλησιάζει το τέλος της καριέρας του. Όλοι το καταλαβαίνουμε και το εκτιμούμε αυτό. Θα ήθελα να παίξω μαζί του. Θα θέλαμε να παίξουμε μαζί, ελπίζω να γίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αστέρας των «Πολεμιστών».