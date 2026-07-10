Το σενάριο εκλογικού αιφνιδιασμού πριν την ενεργειακή «βόμβα» και η επιστράτευση των ινφλουένσερς

Να σας πληροφορήσω ότι στη Νέα Δημοκρατία αναζητούν απεγνωσμένα σωσίβιο σωτηρίας και στα λαμπερά φώτα της εγχώριας showbiz και του αθλητισμού.

Πρόσωπα των ειδικών αποστολών που επιστρατεύει η Πειραιώς έχουν επιδοθεί σε άνευ προηγουμένου σαφάρι για τη στελέχωση των γαλάζιων ψηφοδελτίων με τηλεπερσόνες, αθλητές και influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Από ότι αντιλαμβάνομαι στη Νέα Δημοκρατία τρέφουν την ψευδαίσθηση ότι η lifestyle επιστράτευση θα λειτουργήσει ως επικοινωνιακό δόλωμα για να προσελκύσει τη χαμένη δεξαμενή της «απολιτίκ» νεολαίας.

Αντί για ουσιαστικό πολιτικό λόγο, οι κυβερνώντες επιλέγουν την πλήρη αποπολιτικοποίηση και το ψηφιακό lifestyle, για να προσελκύσουν τους νέους ψηφοφόρους.

Πάντως, για να έχετε ολόκληρη την εικόνα, δεν είναι όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που συμμερίζονται τη συγκεκριμένη στρατηγική και δεν είναι λίγα τα παραδοσιακά και πιο συντηρητικά στελέχη που προσπαθούν να αντισταθούν... Δεν νομίζω να τα καταφέρουν...

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