Οι δομές που βάζει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό!

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τις δομές του παιχνιδιού που προσπαθεί να περάσει στον Παναθηναϊκό.

Ένας προπονητής χρειάζεται 1,5 μήνα για να είναι ορατές σε όλους οι δομές που θέλει να περάσει στην ομάδα του. Το πόσο καλές και ανθεκτικές θα είναι αυτές, είναι άλλη συζήτηση. Το press, το build up, ο ρόλος του Καμαρά, ο φορ Τεττέη και πώς το περσινό ρόστερ τελικά μπορούσε να παίξει αρκετά καλύτερο ποδόσφαιρο, θα αναλυθούν στις γραμμές που ακολουθούν. Να θυμάστε όμως κάτι: Ο Νίστρουπ χτίζει τον Παναθηναϊκό από την άμυνα, εκεί θα είναι η δύναμή του.

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού θέλει ακόμα αρκετές διορθώσεις και προσθήκες βασικών στοιχείων που απουσιάζουν, όπως το playmaking. Ο coach Νίστρουπ όμως βάζει δομές, ζητά συγκεκριμένα πράγματα και αποδεικνύει πως ο Παναθηναϊκός έχασε πολύτιμο χρόνο πέρυσι, καθώς οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μπορούσαν να παίξουν αρκετά καλύτερα, πιο επιθετικά, όπως αρμόζει σε μια ομάδα που δεν φοβάται τη σκιά της, αλλά είναι Παναθηναϊκός!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο Παναθηναϊκός αρχίζει και θυμίζει κανονική ομάδα ξανά, επειδή οι παίκτες του αρχίζουν να έχουν πολύ καλύτερη τακτική καθοδήγηση και σωστό προσανατολισμό στο γήπεδο, δεν σημαίνει πως δεν χρειάζεται ενίσχυση! Η δουλειά του προπονητή, η πρώτη, είναι να βελτιώνει τους ποδοσφαιριστές του, να τους αναδεικνύει τα προσόντα τους και να “κρύβει” τις αδυναμίες τους.

Οι δύο βασικές δομές του Νίστρουπ

Στην προετοιμασία, για να καταλάβουμε τι δουλεύει ένας προπονητής πρέπει να ψάχνουμε για “επαναλήψεις”. Για τακτικά στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονται. Από το δεύτερο κιόλας φιλικό, βασικά πριν καν αυτό τελειώσει, είναι εύκολο, δια γυμνού οφθαλμού, να καταλάβεις τους δύο βασικούς πυλώνες της τακτικής του coach Νίστρουπ. Αυτά τα δύο βασικά ζητούμενα είναι αλληλένδετα.

Στη διαδικασία του Build Up, οι τοποθετήσεις είναι συγκεκριμένες. Ο Πένια παίζει ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς και βρίσκεται στα όρια της περιοχής του ή έξω από αυτά. Ο προπονητής ήθελε έναν τερματοφύλακα όμως, που όχι απλά να είναι καλός με τα πόδια και να παίζει μακριά από την εστία του.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι ομάδα που απέναντι σε οποιοδήποτε press θα μάθει να αλλάζει 15 πάσες πριν το σπάσει. Όχι. Πρώτος στόχος είναι η μπάλα να φτάσει γρήγορα μπροστά, ορθολογικά όμως. Αν το press είναι έντονο, ο Παναθηναϊκός θα έχει τοποθετήσεις build up για να προσκαλέσει τον αντίπαλο να τον πιέσει ψηλά και να τον χτυπήσει στον χώρο, ρωτήστε τον Άγιαξ.

Σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία όμως θα είναι ο Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ζητούμενα, έχει τακτική. Ο τερματοφύλακας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο Καμαρά είναι οι βασικότεροι συντελεστές της διαδικασίας του build up. Ο Καμαρά έχει ιδιαίτερο ρόλο. Πρέπει να είναι πάντα πίσω από την πλάτη της πρώτης γραμμής άμυνας του αντιπάλου, δεν πρέπει να έρχεται χαμηλά.

Είναι κομβικό κομμάτι, καθώς έτσι σταματά μια ομάδα να παίζει παράλληλα. Ουσιαστικά, η τοποθέτηση του Καμαρά εκεί δίνει κατεύθυνση στους υπόλοιπους, δίνει ροή στην ανάπτυξη και τροχιά κάθετη, όχι παράλληλη. Βοηθά τους συμπαίκτες του να παίζουν την μπάλα μπροστά, καθώς αν η πάσα περάσει, βγάζει εκτός την πρώτη γραμμή άμυνας του αντιπάλου.

Οι δύο εσωτερικοί χαφ δεν επιτρέπεται να έρθουν μόνιμα χαμηλά, δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν τη διαδικασία. Αν το κάνουν, θα κάνουν τη ζωή της πρώτης τετράδας (τερματοφύλακα, κεντρικών αμυντικών και Καμαρά) δύσκολη. Ουσιαστικά θα προκαλέσουν το press και θα τους “μικρύνουν” το γήπεδο, καθώς στον ίδιο χώρο θα βρίσκονται περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Μπορούν να το κάνουν στιγμιαία και με σπριντ, να έρθουν γρήγορα να βοηθήσουν με μια πάσα, να δώσουν ένα στήριγμα, όμως και πάλι θα πρέπει να ξαναφύγουν.

Pressing

Αν μπορείς να κάνεις build up, αυξάνεις την ικανότητα της ομάδας σου και τις στιγμές που μπορείς να πρεσάρεις ψηλά, να κάνεις counter pressing, αφού θα έχεις αναπτυχθεί ορθολογικά και θα έχεις φτάσει στο αντίπαλο μισό ενιαία και μαζικά. Ακόμα και αν χαθεί λοιπόν η μπάλα εκεί, θα μπορείς να πρεσάρεις ψηλά και με αρκετούς παίκτες.

Ο Νίστρουπ, όπως έκανε και στην Κοπεγχάγη, θέλει η ομάδα του να είναι ενεργητική, να είναι επιθετική, να σκέφτονται θετικά οι παίκτες του σε όλες τις εκφάνσεις του παιχνιδιού, σε όλες τις φάσεις. Ξανά, στο 4-4-2 / 4-2-4 press που κάνει, ο Καμαρά είναι σημαντικός. Αν και αριστεροπόδαρος, έχει σχεδιαστεί να έρχεται προς τη δεξιά πλευρά για να καλύπτει τον δεξιό μπακ που παίζει και πιο επιθετικά στη φετινή version του Παναθηναϊκού, αλλά και να είναι στην πλευρά του Ντε Φράι / Ίνγκασον που έχουν πιο αργά πόδια.

Οι δύο εξτρέμ του Παναθηναϊκού είναι αρκετά κλειστά, ενώ όταν ξεκινούν το press το κάνουν με κυκλικό run για να κλείσουν την πάσα στο πλάι. Θέλουν να οδηγήσουν τον αντίπαλο στον κεντρικό άξονα, καθώς ο Παναθηναϊκός φέτος δεν θέλει να κάνει press καθυστέρησης, θέλει πραγματικά να κλέψει την μπάλα και ψηλά, αλλά και στον άξονα που είναι “θανατηφόρο” για τον αντίπαλο.

Σημαντικό ρόλο εκεί παίζει και ο επιθετικός χαφ (θα δούμε αρκετές φορές τον Τσέριν νομίζω), όπως και ο επιθετικός. Ο Νίστρουπ θέλει τους παίκτες του να αμύνονται με σχέδιο, με σκοπό, με ικανότητα να συνδέουν το αμυντικό κομμάτι με το επιθετικό.

Η άμυνα θα είναι η βάση

Το βασικό όπλο του Παναθηναϊκού φέτος όμως θα είναι η αμυντική του λειτουργία συνολικά. Ναι, θα παίξει ορθολογικό ποδόσφαιρο, θα έχει την μπάλα στο έδαφος, θα σκοράρει, θα είναι κανονικότατη ποδοσφαιρική ομάδα, όμως, σας το υπογράφω, ο Νίστρουπ θα σκιστεί ο Παναθηναϊκός του να έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα και μέσα από αυτή θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του για τίτλους.

Η ομάδα του θα πιέζει μέχρι τον αντίπαλο τερματοφύλακα, θα το κάνει με σχέδιο και μυαλό, όμως στην ίδια φάση, εκεί που θα έχει και τους 10 ποδοσφαιριστές του μετά το κέντρο του γηπέδου, θα πρέπει να είναι ικανή να έχει μαζική επιστροφή. Αν ο αντίπαλος καταφέρει να φύγει από το press, ο Παναθηναϊκός θα υποφέρει, θα ματώνει. Είναι αδιαπραγμάτευτος κανόνας όμως του προπονητή του, θα δίνουν τα πάντα για τον διπλανό τους και δεν θα τον αφήνουν ξεκρέμαστο. Θα είναι ΕΚΕΙ.

Στην ίδια φάση λοιπόν, σε δέκα δευτερόλεπτα, οι 10 παίκτες που πίεζαν μπροστά από το κέντρο και μέχρι τον αντίπαλο τερματοφύλακα δεν θα πρέπει απλά να είναι πίσω. Θα πρέπει να είναι μέσα στην περιοχή, συντεταγμένοι σωστά με ορθολογικές αποστάσεις. Αν αυτό ο Παναθηναϊκός καταφέρει να το κάνει συστηματικά, θα είναι εκεί μέχρι το τέλος...

Για κλείσιμο, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στους μεσοεπιθετικούς: Ο Τεττέη κάνει μεγάλη προσπάθεια να παίξει ως κανονικός φορ και να μην παρασύρεται εύκολα πλάγια και χαμηλά, δείχνει να δουλεύει κινήσεις στην πλάτη της άμυνας. Όταν τον δείτε να βγαίνει και οφσάιντ, θα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ο Αντίνο πατάει συνέχεια περιοχή. Είναι κάτι που, όπως και ο Ταμπόρδα, πρέπει να το κάνουν συστηματικά. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βάζει αρκετούς παίκτες στην περιοχή του αντιπάλου για να σκοράρει. Αυτά για αρχή, θα έχουμε ωραία σεζόν φέτος, άκρως ποδοσφαιρική.

Ολόκληρο το video της ανάλυσης παρακάτω: