Πιο θεαματικός παίκτης της Stoiximan GBL ο Γκρεγκ Μπράουν

Ο Γκρεγκ Μπράουν αναδείχθηκε ο πιο θεαματικός παίκτης της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26.

Ο 24χρονος Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε στην ΑΕΚ τον περασμένο Νοέμβριο και κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις ικανότητες του.

Ο Μπράουν πρώτευσε στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος συγκεντρώνοντας το 31,82% των προτιμήσεων (7 ψήφοι), ενώ δεύτερος ήταν ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού με 18,18% (4).

Πρώτος ήταν ο φόργουορντ της Ένωσης και στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων με 26,83% (11 ψήφοι) με δεύτερο πάλι τον Χολ με 14,63% (6).

Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού πρώτος ήταν ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού με 12,22% (206 ψήφοι).

«Νιώθω υπέροχα για την ανάδειξή μου ως ο πιο θεαματικός παίκτης», δήλωσε ο Μπράουν και τόνισε: «Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω λίγο… σοκαρισμένος! Σίγουρα, είναι πολύ όμορφο συναίσθημα, ν’ αναγνωρίζεται η αξία σου, απέναντι μάλιστα σε παίκτες κορυφαίου επιπέδου στο ελληνικό Πρωτάθλημα».

Ο Αμερικανός φόργουορντ έστειλε μήνυμα τους φίλους της Ένωσης: «Αυτό, που έχω να πω, κυρίως προς τους οπαδούς της ΑΕΚ, είναι ότι έχουμε πολλά να δείξουμε την ερχόμενη περίοδο. Με το υλικό που διαθέτουμε και όσο σχηματοποιείται το ρόστερ της ομάδας μας, ειλικρινά πιστεύω, ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τα πάμε καλύτερα στη Stoiximan GBL αλλά και να κατακτήσουμε τον τίτλο στο BCL».