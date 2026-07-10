ΑΕΚ: Επίσημη η ανανέωση Ριμπάλτα μέχρι το 2029! (vid)

Σπουδαία νέα για την ΑΕΚ καθώς ο Χαβιέρ Ριμπάλτα επέκτεινε και επισήμως το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι του 2029!

Ο διοικητικός ηγέτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος και ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου, έδωσαν τα χέρια για την ανανέωση της συνεργασίας τους η οποία πήρε επίσημη μορφή σήμερα. Μια ανανέωση της συνεργασίας, η οποία όπως είχαμε γράψει στο SDNA, έχει προοπτική τριετίας όπως ακριβώς συνέβη και με την περίπτωση του Μάρκο Νίκολιτς.

Η επέκταση της συνεργασίας του Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από το αγωνιστικό οικοδόμημα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αποτελεί τεράστια επιτυχία του Μάριου Ηλιόπουλου ο οποίος κατάφερε με συνοπτικές διαδικασίας να «δέσει» τον Καταλανό με νέο συμβόλαιο και ουσιαστικά να διατηρήσει στο Club έναν από τους πιο κύριους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το πρότζεκτ του Δικεφάλου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!



Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια»!