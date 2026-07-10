ΠΑΟΚ: Το... γκολ του Μύθου που άναψε «φωτιές», ο «σχολιαστής» Μιχαηλίδης και το βρετανικό δίδυμο (vid)

Η αυλαία της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ έπεσε, με το τελευταίο πρωινό πρόγραμμα επί ολλανδικού εδάφους να τα έχει... όλα. Ένα γκολ του Ανέστη Μύθου που σήκωσε πολλή συζήτηση, έναν Γιάννη Μιχαηλίδη σε ρόλο... σχολιαστή και το βρετανικό δίδυμο να μένει στο γήπεδο για έξτρα δουλειά.

Αποστολή στην Ολλανδία

Ένα μόνο τεστ απομένει για τον Δικέφαλο πριν αποχαιρετήσει την Ολλανδία. Το φιλικό με την Τβέντε θα αποτελέσει το τελευταίο δείγμα γραφής της ομάδας του Αλέσιο Λίσι, πριν η αποστολή επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής (10/7) είχε αρκετή ένταση, αλλά και αμφισβητούμενες φάσεις. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και διαγωνίστηκαν σε παιχνίδι με μικρές εστίες, με στόχο όποια ομάδα έφτανε πρώτη στα δέκα γκολ να αναδειχθεί νικήτρια.

Το... χρυσό γκολ πέτυχε ο Ανέστης Μύθου, όμως η φάση μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Ο «διαιτητής» της αναμέτρησης, Ανέστης Ασλανίδης, το μέτρησε κανονικά, όμως οι ηττημένοι είχαν διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας πως η μπάλα δεν είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Χωρίς VAR, η απόφαση δεν άλλαξε ποτέ και οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, μέσα σε απολαυστικό κλίμα.

Όταν δε η προπόνηση ολοκληρώθηκε και ξεκίνησαν τα... σουτάκια, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανέλαβε χρέη σχολιαστή, μοιράζοντας ατάκες στους συμπαίκτες του. Εκείνος που απέσπασε τα εύσημά του ήταν ο... «φονιάς» Μαντί Καμαρά, με τον Έλληνα στόπερ να αποθεώνει την εκτελεστική του δεινότητα, την ώρα που κανείς από τους υπόλοιπους δεν γλίτωσε από το πείραγμά του. Ούτε καν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, στον οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά πως «εσένα σε έχουμε για όλα τα υπόλοιπα».

Στο... παιχνίδι μπήκε και ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος αποχωρώντας προς τα αποδυτήρια δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τους νεαρούς της ομάδας, βλέποντάς τους να ευστοχούν στις τελευταίες εκτελέσεις. «Έφυγα εγώ, έφυγε και η πίεση», σχολίασε με χαμόγελο.

Πέρα από την χαλαρή πλευρά της στιγμής -που είναι απολύτως φυσιολογική και απαραίτητη σε μια περίοδο προετοιμασίας- τέτοιες εικόνες αναδεικνύουν και το ρόλο εντός των αποδυτηρίων. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Δημήτρης Πέλκας, έχοντας απέναντί τους ένα γκρουπ με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, δεν καλούνται μόνο να ηγηθούν αγωνιστικά, αλλά και να τους βοηθήσουν να ενσωματωθούν ομαλά στην πρώτη ομάδα. Με το χιούμορ τους, τις ατάκες τους και την παρουσία τους δίπλα στους μικρότερους, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς κλίματος, αποφορτίζοντας την πίεση και δίνοντας τον τόνο στα αποδυτήρια.

Όσο οι παίκτες ήταν στη μία πλευρά του γηπέδου και έκαναν σουτάκια, ο Γκρεγκ Τέιλορ «παρέσυρε» τον Τζόντζο Κένι και πήγαν στην άλλη άκρη για να εξασκηθούν στις σέντρες. Στην αρχή ήταν ο Άγγλος που έκανε τον βοηθό του Τέιλορ στο εξτρά πρόγραμμα, ωστόσο, όταν μπήκε στην παρέα τους και ο Καμαρά, ο Κένι πέρασε στα δεξιά. Όλα αυτά υπό το βλέμμα του Αλέσιο Λίσι...