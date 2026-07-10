H Κάνσας με χρηματιστηριακή αξία 31 εκατ., δίνει... 19 στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίζ!

Εντυπωσιακό deal στα σκαριά για τον Ολυμπιακό, που φέρεται να δέχτηκε πρόταση 19 εκατ. για τον Αντρέ Λουίζ από την Κάνσας, που ολόκληρο το ρόστερ της κοστολογείται οριακά στα 30 εκατ. από το Transfermarkt!

Έτοιμος για μία από τις κορυφαίες πωλήσεις της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός, σε έναν τρομερό deal που πιθανότατα δεν έχει προηγούμενο.

Δεν είναι συνηθισμένο άλλωστε ένας παίκτης να τριπλασιάζει την αξία του μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών και δέκα σκάρτων εμφανίσεων με μία ασίστ όλη κι όλη! Κάθε άλλο παρά έβγαλε μάτια άλλωστε κατά το διάστημα της παρουσίας του στο Λιμάνι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος στο μεγαλύτερο διάστημα βρέθηκε μεταξύ πάγκου και εξέδρας, αφού μεταξύ άλλων πλήρωσε και το πρόβλημα που είχαν οι Ερυθρόλευκοι με τον αριθμό των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών.

Κι όμως, ενώ πριν λίγους μήνες ο Ολυμπιακός τον απέκτησε με ένα ποσό λίγο πάνω από 6 εκατ. ευρώ από την Ρίο Άβε, την έτερη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι τα δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου έκαναν λόγο για μεγαλύτερες προτάσεις που φέρεται να απέρριψε ο σύλλογος της ιβηρικής, ο Αντρέ Λουίζ θα φέρει στα ταμεία της πειραϊκής ΠΑΕ πολλαπλάσια χρήματα!

Δεν είναι μυστικό άλλωστε πως τελούσε υπό παραχώρηση, αλλά σίγουρα δεν ήταν η ευνοϊκότερη συνθήκη για εκείνον και τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι είχε τόσο πενιχρή παρουσία στους Ερυθρόλευκους. Παρά ταύτα, τις τελευταίες ώρες φέρεται να έσκασε μία πρόταση που... ζαλίζει στο Λιμάνι, η οποία έρχεται από την Κάνσας Σίτι του MLS και φτάνει στα 19 εκατ. ευρώ! Φυσικά, με ένα τέτοιο ποσό, δεν θα μπορούσαν να πουν "όχι" στον Ολυμπιακό και το deal μοιάζει να είναι προ των πυλών.

Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο το γεγονός ότι η Κάνσας προτίθεται να δώσει ένα τόσο μεγάλο ποσό, το μεγαλύτερο στην ιστορία της όταν ολόκληρο το ρόστερ της κοστολογείται από το Transfermarkt μόλις στα 31,1 εκατ. ευρώ! Ακριβότερος παίκτης στο ρόστερ της είναι ο Σέρβος στράικερ Γιόβελιτς των 6,5 εκατ. ευρώ κι αμέσως μετά έρχεται ο γνωστός μας Μανού Γκαρθία, ο Ισπανός πρώην άσος του Άρη (4 εκατ. ευρώ).

Όσο για την ακριβότερη μεταγραφή της έως σήμερα, είναι ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αλάν Πουλίδο, ο άλλοτε στράικερ του Ολυμπιακού που είχε αποκτηθεί από την μεξικανική Τσίβας αντί 8,6 εκατ. ευρώ.