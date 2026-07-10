Η κρίση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων «χτυπά» τη Ligue 1 και οι ζημίες εκτοξεύονται

Η ετήσια έκθεση της Deloitte αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη οικονομική υποχώρηση ανάμεσα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη γαλλική λίγκα να πληρώνει ακριβά την κρίση στα τηλεοπτικά δικαιώματα

Η Ligue 1 εξακολουθεί να ανήκει στο λεγόμενο Big-5 του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όμως η απόσταση από τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα μεγαλώνει με ανησυχητικό ρυθμό. Η ετήσια έκθεση «Annual Review of Football Finance 2026» της Deloitte καταγράφει ότι τα συνολικά έσοδα των γαλλικών συλλόγων μειώθηκαν κατά 15% τη σεζόν 2024-25, διαμορφούμενα στα 2,2 δισ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη μείωση αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Την ίδια στιγμή, τα συνολικά έσοδα του Big Five αυξήθηκαν κατά 6%, φθάνοντας συνολικά στα 21,6 δισ. ευρώ, γεγονός που κάνει ακόμη πιο εμφανές το οικονομικό χάσμα που δημιουργείται.

Η κατάταξη παραμένει αμετάβλητη, με την Premier League να βρίσκεται στην κορυφή με 8,1 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Bundesliga με 4,25 δισ. ευρώ, τη LaLiga με 4,11 δισ. ευρώ, τη Serie A με 3 δισ. ευρώ και τη Ligue 1 στην πέμπτη θέση με 2,16 δισ. ευρώ.

Η κατάρρευση των εμπορικών εσόδων και η επίδραση της

Το βασικότερο πλήγμα προήλθε από το εμπορικό σκέλος. Τα εμπορικά έσοδα των συλλόγων μειώθηκαν κατά 26%, περιοριζόμενα στο 1,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Deloitte, η σημαντική αυτή υποχώρηση συνδέεται κυρίως με τη μείωση των χρημάτων που διοχετεύονταν στις ομάδες από τη συμφωνία της CVC Capital Partners με την επαγγελματική λίγκα της Γαλλίας. Από το 2022 οι συγκεκριμένες διανομές ενίσχυαν σημαντικά τους ισολογισμούς των συλλόγων, όμως η επίδρασή τους πλέον περιορίζεται αισθητά.

Αντίθετα, τα έσοδα από τα εισιτήρια κινήθηκαν ανοδικά κατά 5%, βοηθούμενα τόσο από τη νέα μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων όσο και από τη μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων. Η μέση πληρότητα αυξήθηκε κατά 3%, με τον μέσο όρο θεατών να φθάνει τους 27.947 ανά αγώνα.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το μεγάλο στοίχημα του Ligue 1+

Παρότι τα τηλεοπτικά έσοδα παρουσίασαν μικρή αύξηση και έφθασαν τα 700 εκατ. ευρώ, η εικόνα απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί θετική.

Το μεγάλο πρόβλημα αφορά στη διάρθρωση των εσόδων. Η συνεισφορά της γαλλικής λίγκας προς τους συλλόγους αντιστοιχεί πλέον σε λιγότερο από το ένα τρίτο των συνολικών τηλεοπτικών εσόδων, όταν έναν χρόνο νωρίτερα αντιπροσώπευε το 59%.

Η κρίση που δημιουργήθηκε μετά τη διακοπή της συνεργασίας με τη DAZN, έπειτα από μόλις μία σεζόν, άλλαξε πλήρως το οικονομικό τοπίο. Ως απάντηση, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στη δημιουργία της πλατφόρμας Ligue 1+, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούλιο του 2025, ακολουθώντας μοντέλο απευθείας διάθεσης του προϊόντος στους φιλάθλους.

Η Deloitte αναγνωρίζει ότι η στρατηγική αυτή δίνει στη λίγκα μεγαλύτερο έλεγχο του προϊόντος και άμεση σχέση με το κοινό της. Ωστόσο, επισημαίνει ότι ταυτόχρονα αυξάνει το επιχειρηματικό ρίσκο, καθώς οι ομάδες απομακρύνονται από την ασφάλεια που προσέφεραν τα πολυετή συμβόλαια τηλεοπτικών δικαιωμάτων με εγγυημένα έσοδα.

Η κυριαρχία της Παρί Σεν Ζερμέν και οι ζημιές των συλλόγων

Η οικονομική ανισορροπία εντός της Ligue 1 γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν εξεταστεί η θέση της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο σύλλογος του Παρισιού παράγει μόνος του το 39% των συνολικών εσόδων ολόκληρου του πρωταθλήματος. Ο κύκλος εργασιών του ξεπερνά περισσότερο από δέκα φορές τον μέσο όρο των υπόλοιπων 17 συλλόγων της κατηγορίας, διαφορά που διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, την επιτυχία στο Champions League και την παρουσία μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Παράλληλα, οι γαλλικοί σύλλογοι προσπάθησαν να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα μειώνοντας τη μισθολογική δαπάνη κατά 7%, στα 1,7 δισ. ευρώ. Η προσπάθεια αυτή, όμως, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο λόγος μισθών προς έσοδα αυξήθηκε στο 80%, έναντι 73% την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα έσοδα μειώθηκαν ταχύτερα από τις δαπάνες. Οι λειτουργικές ζημιές υπερδιπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 500 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία της Deloitte επιβεβαιώνουν ότι η Ligue 1 βρίσκεται μπροστά σε μία κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Το νέο μοντέλο εμπορικής και τηλεοπτικής εκμετάλλευσης μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο μέλλον, όμως βραχυπρόθεσμα αυξάνει την οικονομική αβεβαιότητα και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την απόσταση από τα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

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