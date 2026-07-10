MVP των «παραθύρων» στην Αφρική ο Μπάντιο!

Ο Μπράνκου Μπάντιο «διέλυσε» τα κοντέρ με τη φανέλα της Σενεγάλης (20,2 πόντοι, 7 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά ματς σε έξι παιχνίδια) και αναδείχθηκε MVP των «παραθύρων» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αφρική.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η FIBA:

Οι νικητές των βραβείων του πρώτου γύρου των Αφρικανικών Προκριματικών ανακοινώθηκαν.

Ο Μπρανκού Μπάντιο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του πρώτου γύρου των Αφρικανικών Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIBA 2027, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν και η κορυφαία πεντάδα (All-Star Five), καθώς και το βραβείο του Rising Star.

Τα συγκεκριμένα βραβεία θεσπίστηκαν για πρώτη φορά, με στόχο να επιβραβεύσουν τους κορυφαίους παίκτες του πρώτου γύρου. Προϋπόθεση συμμετοχής ήταν η παρουσία σε τουλάχιστον τέσσερις από τους έξι αγώνες της φάσης.

Ο 27χρονος Μπάντιο είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της Σενεγάλης, η οποία ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 5-1 στα δύο «παράθυρα» των προκριματικών, τον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο.

Σε πέντε από τα έξι παιχνίδια της Σενεγάλης, ο Μπάντιο μέτρησε κατά μέσο όρο 20,2 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ και 23,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (efficiency), οδηγώντας την ομάδα του σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες.

Αφού απουσίασε από την ήττα της Σενεγάλης με 90-80 από την Ακτή Ελεφαντοστού στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στον Β’ Όμιλο, ο Μπάντιο πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση στον επαναληπτικό. Είχε 23 πόντους με 8/12 σουτ εντός πεδιάς και 4/8 τρίποντα, ενώ μοίρασε έξι ασίστ και ολοκλήρωσε τον αγώνα ένα ριμπάουντ μακριά από το double-double, οδηγώντας τη Σενεγάλη στη νίκη με 85-72.

Εκτός από το βραβείο του MVP, ο Μπάντιο συμπεριλήφθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης μαζί με τους Σιριμάν Κανούτε (Μάλι), Τσάιλντ Ντουντάο (Ανγκόλα), Ασεμιάν Μουλαρέ (Ακτή Ελεφαντοστού) και Τζερεμάια Χιλ (Καμερούν).