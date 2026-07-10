Ανανέωσε με την Χάποελ Τελ Αβίβ ο Μπλέικνι (pic)

Ο Αντόνιο Μπλέικνι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Αντόνιο Μπλέικνι, ο οποίος υπέγραψε με την ισραηλινή ομάδα μέχρι το 2029. Την περσινή σεζόν στην Euroleague αγωνίστηκε σε 41 αγώνες και είχε κατά μέσο όρο 13,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο ίδιος δήλωσε για την ανανέωσή του: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπέγραψα και θα συνεχίσω εδώ την επόμενη χρονιά και, φυσικά, είμαι έτοιμος να παίξω. Μας περιμένει ένα ακόμα μακρύ ταξίδι εδώ· έχω υπογράψει για τρεις ακόμα σεζόν και ελπίζω για πολλά ακόμα χρόνια μετά. Πέρσι αποτύχαμε σε αρκετούς στόχους, αλλά τώρα που όλοι επέστρεψαν και ο πυρήνας της ομάδας παραμένει, θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε όλα την ερχόμενη σεζόν. Πάμε, Χάποελ».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ιτούδης είπε: «Ο Μπλέικνι αποτελεί μέρος αυτής της πορείας και συνέβαλε στην εξέλιξη αυτής της ομάδας· μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αλλά έχει ήδη αποδείξει ότι είναι ένας από εκείνους που δουλεύουν σκληρά και αγαπούν το παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και περιμένουμε από αυτόν, μέσα από τη σκληρή δουλειά του, να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας».