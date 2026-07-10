Μανέ: Τέλος από τη Σενεγάλη έπειτα από 14 χρόνια

Ο Σάντιο Μανέ έβαλε τέλος στην καριέρα του στην εθνική Σενεγάλης, ανακοινώνοντας την απόφασή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπειτα από 14 χρόνια.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Σενεγάλης από το Βέλγιο στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο έμπειρος επιθετικός της Αλ Νασρ, μιλώντας στην εφημερίδα «Le Quotidien», ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη διαρκή στήριξή τους και υπογράμμισε πως υπηρέτησε πάντα με αφοσίωση τη φανέλα της πατρίδας του.

Ο Μανέ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη Σενεγάλη το 2012 και ολοκληρώνει την πορεία του με 130 συμμετοχές και 54 γκολ, επίδοση που τον καθιστά πρώτο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Ως αρχηγός οδήγησε τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» στην ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2021.

«Έδωσα τα πάντα για τη σημαία της χώρας μου και δεν μετάνιωσα ποτέ για καμία θυσία. Η αγάπη και η στήριξη του κόσμου ήταν η μεγαλύτερη δύναμή μου όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να προσφέρει στο ποδόσφαιρο της Σενεγάλης από διαφορετικό ρόλο στο μέλλον, είτε ως μέλος τεχνικού επιτελείου, είτε ως προπονητής, είτε μέσω διοικητικής θέσης.