Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού Aktor για τον χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ

Σοκ προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με θύμα μία 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός Aktor έστειλε τα δικά του συλλυπητήρια προς τους οικείους της Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Αναλυτικά:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την τόσο άδικη απώλεια της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους της.»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την τόσο άδικη απώλεια της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 10, 2026
Συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους της.#paobcaktor pic.twitter.com/6136RSzF5s