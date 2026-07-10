Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού Aktor για τον χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ

Τα συλλυπητήρια προς τους οικείους της Άννας-Μαρίας Πανταζώνη έστειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μία ανάρτηση στα social media.

Σοκ προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με θύμα μία 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός Aktor έστειλε τα δικά του συλλυπητήρια προς τους οικείους της Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την τόσο άδικη απώλεια της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους της.»