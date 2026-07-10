ΑΕΚ: Το 2029 του Ριμπάλτα… γράφει ρεκόρ!

Η επέκταση του συμβολαίου του Χαβιέρ Ριμπάλτα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, δεν αποτελεί μόνο ψήφο εμπιστοσύνης από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δημιουργεί και ένα νέο (ιστορικό) δεδομένο στο βιογραφικό του Καταλανού Sport Director της Ένωσης.

Η επέκταση του συμβολαίου του Χαβιέρ Ριμπάλτα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, μόνο ως μία τυπική εξέλιξη δεν μπορεί να εκληφθεί στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Η απόφαση του διοικητικού ηγέτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου να «δέσει» τον Καταλανό Sport Director για ακόμη δύο χρόνια, πριν καν πλησιάσει η λήξη της αρχικής συμφωνίας τους, αποτελεί μία ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και ταυτόχρονα μία κίνηση με ξεχωριστή σημασία και για το βιογραφικό του ίδιου του Ριμπάλτα.

Όταν ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024, υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2027.

Εσχάτως, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2029, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας της Ένωσης περνά από τα χέρια του Ριμπάλτα.

Η πρώτη πρόωρη

ανανέωση της καριέρας του

Η νέα συμφωνία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν τη δει κανείς μέσα από την επαγγελματική διαδρομή του Ριμπάλτα.

Ο Καταλανός έχει εργαστεί σε μερικούς από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Για πέντε χρόνια (2012-2017) αποτέλεσε τον επικεφαλής του τμήματος scouting της Γιουβέντους, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία των «Μπιανκονέρι».

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ ακολούθησαν η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, η Πάρμα και η Μαρσέιγ, όπου ανέλαβε ρόλους αθλητικού διευθυντή ή διευθυντή ποδοσφαίρου.

Από το ιστορικό της καριέρας του δεν υπάρχει πρόωρη επέκταση συμβολαίου με κάποια από τις προηγούμενες ομάδες στις οποίες εργάστηκε.

Αντίθετα, οι συνεργασίες του είτε ολοκληρώθηκαν με τη λήξη τους, είτε τερματίστηκαν όταν προέκυψαν νέες επαγγελματικές προκλήσεις ή διοικητικές αλλαγές.

Με άλλα λόγια, η ΑΕΚ γίνεται ο πρώτος σύλλογος που επιλέγει να ανανεώσει το συμβόλαιό του πριν από τη λήξη του, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του.

Το νέο προσωπικό ρεκόρ

Η επέκταση έως το 2029 δημιουργεί και μία ακόμη ενδιαφέρουσα παράμετρο.

Εφόσον ο Ριμπάλτα εξαντλήσει το νέο συμβόλαιό του με την πρωταθλήτρια Ελλάδας, τότε θα συμπληρώσει πέντε χρόνια στην ΑΕΚ ως Διευθυντής Ποδοσφαίρου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρονικά παρουσία της καριέρας του σε αντίστοιχη διοικητική θέση.

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη θητεία του ως Sporting Director ήταν στη Ζενίτ, όπου εργάστηκε για περίπου τρία χρόνια (2018-2021). Στην Πάρμα παρέμεινε έναν χρόνο, ενώ στη Μαρσέιγ η συνεργασία του διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο.

Η μοναδική μεγαλύτερη συνολικά παρουσία του σε κορυφαίο ευρωπαϊκό κλαμπ ήταν η πενταετία (2012-17) στη Γιουβέντους, ωστόσο εκεί είχε διαφορετικό ρόλο, ως Chief Scout, και όχι ως ο άνθρωπος που είχε τη συνολική ευθύνη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού.