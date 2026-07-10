Αγώνες «καμικάζι» σε αυτοκινητόδρομους της χώρας – Σκόρπισαν τον πανικό στο αντίθετο ρεύμα

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά που κάποιοι είτε ηθελημένα για προσπέραση, είτε κατά λάθος, μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα. Και αυτό όχι σε κάποιο μικρό δρομάκι κάποιας περιοχής, αλλά σε αυτοκινητόδρομους της χώρας προκαλώντας τον πανικό.

Από τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη μέχρι την Εγνατία στον Έβρο έχουν καταγραφεί περιστατικά, στα οποία από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο δυστύχημα, με αυτοκίνητα να μπαίνουν και να οδηγούν για πολλά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα των αυτοκινητόδρομων.

Στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 09.07.2026 στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς το τελωνείο των Κήπων στον Έβρο. Οδηγός νταλίκας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απίστευτο θέαμα, καθώς είδε τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τροχαίο δυστύχημα.

Το επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο παρμπρίζ της νταλίκας. Στο βίντεο φαίνονται τα τρία ΙΧ να κινούνται με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον οδηγό του φορτηγού όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ένα βίντεο χρήστη, δείχνει ακόμη μία επικίνδυνη προσπέραση.

Όπως φαίνεται το αυτοκίνητο αγνοεί την διπλή διαχωριστική γραμμή και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσει μία μπετονιέρα, προκαλώντας τρόμο στους οδηγούς που απλά είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται μπροστά τους.

Ένα παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε πριν από λίγες ώρες και στον ΒΟΑΚ, με βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να δείχνει την παραλίγο σύγκρουση αυτοκινήτου με βανάκι, όταν το ασημί ΙΧ, παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή για να προσπεράσει.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι επιλογή του οδηγού να κάνει τον επικίνδυνο ελιγμό προκειμένου να γλιτώσει λίγη…ταλαιπωρία πίσω από ένα βαρύ όχημα, όμως το περιστατικό στην Εγνατία, στον Έβρο, κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν η σήμανση στους δρόμους, και ιδιαίτερα στους κυκλικούς κόμβους είναι επαρκής και ευδιάκριτη.

Πηγή: newsit.gr