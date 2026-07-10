Ζεσούς: «Ο Κριστιάνο δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα για την εθνική Πορτογαλίας»

Ο 71χρονος προπονητής διαδέχθηκε τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και έδωσε στίγμα για το μέλλον του «CR7» με τους «Λουσιτανούς».

Ο Ζόρζε Ζεσούς ανέλαβε την εθνική Πορτογαλίας και ένα από τα μείζονα ζητήματα είναι το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο πολύπειρος προπονητής αναδείχθηκε πρωταθλητής στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ και με τον 41χρονο σούπερ σταρ, οπότε ξέρει ακριβώς τι μπορεί να δώσει και για πόσο καιρό ο νυν αρχηγός της ομάδας.

«Ο Κριστιάνο δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα για την εθνική ομάδα, ούτε για εμένα. Είναι ένα σύμβολο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Νασρ και να την ολοκληρώσει εκεί. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύεις με τον Κριστιάνο», απάντησε ο Ζόρζε Ζεσούς και έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα.