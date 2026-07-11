Ολλανδία... τέλος για τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στη βάση του ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ μετά το φιλικό απέναντι στη Τβέντε ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και πλέον στρέφει την προσοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται.

Ολλανδία... τέλος για τον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να περνά περίπου 15 ημέρες στο Ζαλτμπόμελ, εκεί όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, δίνοντας παράλληλα και τέσσερα φιλικά χρήσιμων συμπερασμάτων για τον Αλέσιο Λίσι.

Όπως προκύπτει από το ασπρόμαυρο οργανόγραμμα, η ομάδα θα γυρίσει αύριο στη βάση της, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει δώσει δύο ημέρες ρεπό και επιστροφή στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη (14/7).

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αναχώρησαν μετά το φιλικό με την Τβέντε για τις πατρίδες τους, ενώ άπαντες πλέον στον ασπρόμαυρο οργανισμό θα επικεντρωθούν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται στις 23 και 30 Ιουλίου, κόντρα σε Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ (0-0, 23-30/7) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.