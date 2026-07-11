Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση του Τροπαίου της ΑΕΚ στη Μύκονο! (vid)

Μετά τη Σύρο, το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ βρέθηκε στη Μύκονο. Μάλιστα παρών στην εκδήλωση ήταν και ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος γνώρισε την αποθέωση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κάτω από το Δημαρχείο του Νησιού με παρά πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ να δίνουν το παρών και να φωτογραφίζονται με την Κούπα. Ανάμεσα τους και παρά πολλά μικρά παιδιά.

«Το τρόπαιο της ΑΕΚ δείχνει πώς με τις δικές σου δυνάμεις μπορείς να γίνεις νικητής»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στο πλαίσιο της εκδήλωσης και γνώρισε την αποθέωση.

Αναλυτικά όλα όσα είπε: «Το DNA των μικρών είναι ΑΕΚ! Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν από τους γονείς με αξιοπρέπεια, με ήθος. Μετά παραλαμβάνουν τη σκυτάλη οι μέντορες , οι προπονητές, οι άνθρωποι που είναι τα μικρά είδωλα στην καθημερινή ζωή. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό που είναι το μεγαλύτερο σχολείο και πανεπιστήμιο της ζωής. Να τα δούμε μετά από 15 με 20 χρόνια να έχουν πάρει τον δρόμο της ζωής τους και να κάνουν περήφανους τους γονείς. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Το τρόπαιο της ΑΕΚ, είναι τρόπαιο τιμής, αξιοπρέπειας. Είναι ένα τρόπαιο που δείχνει πώς με τις δικές σου δυνάμεις, έχοντας αυτά που είπα, αξιοπρέπεια, ήθος, τιμή, βασικές αρχές, μπορείς να γίνεις νικητής. Αυτό το τρόπαιο είναι ο δρόμος του νικητή», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Στη Μύκονο που υπάρχει λίγο παραπάνω καπιταλισμός από ό,τι πρέπει, γιατί είναι ένα νησί που είναι γεμάτο με καπιταλισμό, όμως ούτε αυτό είναι τυχαίο. Οι Μυκονιάτες εδώ και πολλές δεκαετίες πριν ήταν οι πιο φιλόξενοι άνθρωποι στο Αιγαίο. Αυτή η φιλοξενία, η ευγένεια, ο επαγγελματισμός, ο οποίος όσα περνάνε τα χρόνια υπάρχει ο φόβος να τον χαλάσει ο πλούτος, γιατί δυστυχώς ο πλούτος ο πολύς όταν δεν τον ζυγίζεις μπορεί να σε χαλάσει. Η δική μου ευχή είναι οι Μυκονιάτες να παραμείνετε στις ρίζες των προγόνων σας που σας έκαναν το πιο δημοφιλές νησί στον κόσμο. Πρέπει να κοιτάζουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, να τον βοηθήσουμε και να κάνουμε την ψυχή μας περήφανη με ανιδιοτελή αγάπη. Εγώ θα συνεχίσω αυτόν τον δρόμο που χάραξα, γιατί μέσα από τον δρόμο του νικητή με το τρόπαιο να περνάει από το νοτιότερο ως το βορειότερο σημείο της Ελλάδας, υπόσχομαι ότι θα δίνω σπίθα και έμπνευση στα παιδιά για να μπουν στον αθλητισμό με ήθος και βασικές αρχές και να θυμούνται τους γονείς τους».

Τέλος, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ υπογράμμισε: «Αν κυβερνούσα αυτή τη χώρα θα έκανα ποινικό αδίκημα την αγνωμοσύνη παιδιών προς τους γονείς. Εκτός αν οι γονείς είναι στις εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Οι περισσότεροι γονείς είναι αυτοί που μας έμαθαν στα πρώτα βήματά μας όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας και να μεγαλουργήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που στα οπαδικά συνθήματα έχω απαγορεύσει να βρίζουν ιερά σύμβολα. Γιατί οι γονείς είναι ιερά σύμβολα. Το τρόπαιο της αξιοπρέπειας και του ήθους έφτασε ως το Πατριαρχείο. Ο ίδιος ο Πατριάρχης είπε λόγια συγκινητικά που ακούμπησαν την ψυχή μας. Λόγια ενός τέτοιου σπουδαίου άνδρα που κάνουν αυτό το τρόπαιο ακόμη πιο σπουδαίο».

* Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η εκδήλωση της παρουσίας του Τροπαίου της Πρωταθλήτριας 2025-26 που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Πλατεία Γηροκομείου στη Χώρα της Άνδρου, άλλαξε ώρα και θα αρχίσει στις 19.00.