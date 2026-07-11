A Bola: «Αν δεν περάσει τα ιατρικά ο Κρίστιανσεν, ενδέχεται να στραφεί στον Μάνγκας ο Παναθηναϊκός» (pic)

Δημοσίευμα της «A Bola» αναφέρεται στην υπόθεση του αριστερού μπακ για τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας ότι εάν ο Κρίστιανσεν δεν πάρει το «πράσινο φως» στα ιατρικά τότε το «Τριφύλλι» θα στραφεί ξανά στον Μάνγκας.

Ο Παναθηναϊκός προχωράει για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε την βασική επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τους δύο τους να γνωρίζονται καλά από την συνύπαρξή τους στην Κοπεγχάγη.

Μέχρι η Λέστερ να αλλάξει στάση και να αποδεχθεί την πρόταση για δανεισμό με οψιόν αγοράς, οι «πράσινοι» είχαν στραφεί σε εναλλακτικές επιλογές και ξεχώρισαν τον Ρικάρντο Μάνγκας, προχωρώντας την δική του περίπτωση.

Η «A Bola» λοιπόν τονίζει πως στην περίπτωση που ο Κρίστιανσεν δεν πάρει το «πράσινο φως» στις εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις που υποβάλεται σήμερα, τότε το «Τριφύλλι» πιθανότατα θα στραφεί ξανά στον Πορτογάλο, με τον οποίον το δημοσίευμα αναφέρει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα της «A Bola»:

«Ο Παναθηναϊκός είχε δείξει ενδιαφέρον για τον Ρικάρντο Μάνγκας και ήταν διατεθειμένος να προσφέρει τα 2 εκατ. ευρώ που ζητούσε η Σπόρτινγκ για την παραχώρησή του, όμως τελικά επέλεξε να προχωρήσει στην περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Παρ’ όλα αυτά, η ολοκλήρωση της μεταγραφής δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη, καθώς ο Δανός περνά από εξονυχιστικούς ιατρικούς ελέγχους από το ιατρικό επιτελείο του «Τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, ο αριστερός μπακ εξετάζεται σήμερα (Σάββατο) σε εξειδικευμένη ιταλική κλινική που ασχολείται με προβλήματα στις αρθρώσεις και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα υποβληθεί σε επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις.

Η επιφυλακτικότητα του ελληνικού συλλόγου οφείλεται σε τραυματισμό που υπέστη ο ποδοσφαιριστής στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου. Παρότι υποβλήθηκε σε επέμβαση, παρουσίασε αρκετές υποτροπές, οι οποίες τον άφησαν εκτός δράσης στα τελευταία 13 παιχνίδια της Λέστερ για τη σεζόν 2025/26.

Εφόσον ο Κρίστιανσεν δεν πάρει το «πράσινο φως» στις ιατρικές εξετάσεις, ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να στρέψει ξανά την προσοχή του στον Ρικάρντο Μάνγκας. Ο 27χρονος Πορτογάλος φέρεται μάλιστα να έχει ήδη προφορική συμφωνία με τους «πράσινους» για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού βρίσκεται επίσης και ο Νοτιοαφρικανός Καμπίνι, που αγωνίζεται στη νορβηγική ομάδα της Μόλντε».