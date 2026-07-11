Έκπληξη: «Θα δοκιμαστεί στον Ηρακλή ο Στέφανο Οκάκα»!

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ανέφερε πως ο 37χρονος Ιταλός επιθετικός είναι πιθανό να περάσει από το μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρι, ώστε να υπογράψει στον «Γηραιό».

Θυμάστε το άλλοτε «wonderkid» της Ρόμα και της εθνικής Ιταλίας; Ο Στέφανο Οκάκα παραμένει «ενεργός» και αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Serie C με τη Ραβένα (5 γκολ / 1 ασίστ σε 26 αγώνες) είναι πιθανό να έρθει στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή!

Ο 37χρονος Ιταλός και θηριώδης επιθετικός (1,86μ.) που έχει φορέσει, επίσης, τις φανέλες των Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Άντερλεχτ, Φούλαμ, Γουότφορντ, Μπασακτσεχίρ, Πάρμα, Μπάρι, Μπρέσια, Σπέτσια και Μόντενα, θα δοκιμαστεί από τον Βάλτερ Ματσάρι.

Το δημοσίευμα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο και το... μπαλάκι στον Στέφανο Οκάκα να έρθει και να πείσει τον 64χρονο Ιταλό τεχνικό, έπειτα από μια καριέρα με 121 γκολ: