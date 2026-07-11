Βράβευσε τους πρωταθλητές στο σκάκι ο Παναθηναϊκός (pic)

Στο ημίχρονο του φιλικού με την Γκρασχόπερ, ο Παναθηναϊκός βράβευσε το τμήμα σκακιού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος.

Το «Τριφύλλι» έφτασε τους 1.865 τίτλους στην ιστορία του μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδος στο σκάκι, με τους αθλητές του συλλόγου να βρίσκονται στην Λεωφόρο στα πλαίσια του αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με την Γκρασχόπερ.

Στο ημίχρονο του αγώνα μάλιστα βραβεύτηκαν και αποθεώθηκαν από τον κόσμο, σε μια πολύ όμορφη κίνηση που δείχνει πως ο Παναθηναϊκός είναι ενιαίος και ισχυρός σε όλα τα επίπεδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι «πράσινοι» κατέκτησαν και το Κύπελλο, πετυχαίνοντας έτσι το εγχώριο νταμπλ, δίχως να γνωρίσουν ούτε μια ήττα στις δύο διοργανώσεις!