Πρωταθλητής στο σκάκι ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α' Εθνικής στο σκάκι, με τον συγκεκριμένο τίτλο να αποτελεί τον 1.865ο σε επίπεδο όλων των τμημάτων του.

Το «τριφύλλι», λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, έφτασε στην κορυφή της Α’ Εθνικής δίχως να γνωρίσει ήττα στη διοργάνωση της Πάτρας.

Στην αναμέτρηση της έβδομης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 6-4 της Ευβοϊκής και ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδας αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον ΣΟ Καβάλας.

Το τμήμα σκάκι έφτασε τους 29 επίσημους τίτλους, επισφραγίζοντας τη σταθερή του ανάπτυξη και την αγωνιστική του αναγέννηση. Παράλληλα, το «τριφύλλι» κατακτά το 5ο ομαδικό πρωτάθλημα στην ιστορία του τμήματος - και το πρώτο μετά από 53 χρόνια, αφού το προηγούμενο είχε έρθει το 1973.

Οι δύο φετινοί τίτλοι επιβεβαιώνουν την ολική επαναφορά του τμήματος σκακιού έξι χρόνια μετά την επανίδρυσή του.

Η αγωνιστική παρουσία του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΣΟ Πετραλώνων 9-1

2η αγωνιστική: ΣΑΘ «Λευκός Πύργος» – Παναθηναϊκός 1.5 – 8.5

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Άρης 7-3

4η αγωνιστική: ΣΟ Ηρακλείου – Παναθηναϊκός 4-6

5η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΣΟ Καβάλας 5-5

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 7.5 – 2.5

7η αγωνιστική: Ευβοϊκή ΕΣ – Παναθηναϊκός 4-6

Η ομάδα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα: Νικόλας Θεοδώρου, Δημήτρης Αλεξάκης, Στέλιος Χαλκιάς, Βαγγέλης Πατρελάκης, Γιάννης Καλογερής, Αντώνης Καλογρίδης, Αντώνης Γκαβαρντίνας, Φίλιππος Οικονομόπουλος, Γρηγόρης Δρακουλάκος, Μαρία Τσάκωνα, Χαριτωμένη Μαρκαντωνάκη, Γιάννης Μυλωνάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Αρέτη Ξυνίδη, Νικολέττα – Χριστίνα Παναγιωτοπούλου Τιμ μάνατζερ της ομάδας ο Κωστής Παρράς