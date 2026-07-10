Άρης: «Ζεστός» για επιστροφή ο Μανού Γκαρθία

Ο Ισπανός χαφ φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη

Ο Άρης μπαίνει στα βαθιά του καλοκαιρινού μεταγραφικού σχεδιασμού. Οι κιτρινόμαυροι ψάχνουν κινήσεις ενίσχυσης για στόπερ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ και... 10ρι. Πάνω σε αυτή την τελευταία ανάγκη της ομάδας φαίνεται πως "κουμπώνει" και το όνομα του Μανού Γκαρθία.

Ο Ισπανός άσος της Σπόρτινγκ Κάνσας φαίνεται πως δεν είναι ικανοποιημένος από την παρουσία του στο MLS και τις προοπτικές που του έχουν παρουσιαστεί και στα 28 του θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο επιθετικός χαφ γνωρίζει καλά περιβάλλον της ομάδας, καθώς και το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ έχει ακόμη καλές σχέσεις μετον Θόδωρο Καρυπίδη. Διατηρείται σε εξαιρετική φόρμα από την άφιξη του στο MLS, τον Φεβρουάριο του 2025 και τα νούμερα του λείπουν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία έκτοτε δεν έχει βρει άξιο αντικαταστάτη.

Μια δύσκολη υπόθεση ομολογουμένως, καθώς η ομάδα της Αμερικής είχε επενδύσει περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του, ενώ ο Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Σύμμαχος του Άρη η επιθυμία του παίκτη, όμως, στο κακό σενάριο, ένας δανεισμός δε θα ήταν άσχημος για τους κιτρινόμαυρους, που καίγονται για ενίσχυση.