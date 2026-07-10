ΑΣ ΠΑΟΚ: «Οδύνη για τον χαμό της Άννας-Μαρίας, θα τιμήσουμε την μνήμη της» - Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ

Συγκλονισμένοι οι άνθρωποι του ΑΣ ΠΑΟΚ μετά τον άδικο χαμό της 15χρονης Άννας - Μαρίας Πανταζώνη, η ανακοίνωση του ασπρόμαυρου Ερασιτέχνη και ο φόρος τιμής που θα αποτίσει στην μνήμη της.

Αναλυτικά:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…»

Λίγη ώρα μετά έστειλε τα συλλυπητήριά της και η ασπρόμαυρη ΚΑΕ, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό της αθλήτριας της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.



Η απώλεια της βύθισε σε βαρύ πένθος ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν απαλύνουν τον πόνο για έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, σε ηλικία μόλις 15 ετών.



Καλό ταξίδι. Ας είναι αιώνια η μνήμη της.»