Οικιακή βοηθός απελευθερώθηκε από σπίτι μετά από 55 χρόνια σκλαβιάς από τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας

Μια φρικτή υπόθεση σύγχρονης δουλείας αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία και αφορά μια γυναίκα η οποία μπήκε σε οικία οικογένειας της ανώτερης τάξης ως οικιακή βοηθός σε ηλικία 7 ετών και μέχρι τα 62 της, δεν πήρε ποτέ χρήματα για τις υπηρεσίες που πρόσφερε, ενώ πολύ σπάνια έβγαινε από το σπίτι.

Σύμφωνα με την El Pais, που ονομάζει τη γυναίκα Μαρία μια και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία της, υπεύθυνο για τη διάσωσή της ήταν το υπουργείο Δημόσιας Εργασίας της Βραζιλίας και οι Αρχές της Φορταλέζα.

Η Μαρία, που μπήκε στο σπίτι όσο εργαζόταν η μαμά της, δούλευε αυτά τα 55 χρόνια χωρίς μισθό, χωρίς άδεια και χωρίς ποτέ να έχει μάθει να γράφει και να διαβάζει. Το επίσης τραγικό είναι ότι έπεσε αντικείμενο εκμετάλλεύσης από τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας, σαν η μία να την κληρονομούσε από την προηγούμενη...

Μέχρι και προ ημερών ξυπνούσε καθημερινά στις 4:30 τα ξημερώματα για να ετοιμάζει το πρωινό και να ντύνει τα παιδιά της οικογένειας πριν φύγουν για το σχολείο και όλη την υπόλοιπη ημέρα εργαζόταν ακατάπαυστα.

Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, η ιστορία ξεκίνησε το 1971.

Το 1982, η οικογένεια μετέφερε τη Μαρία στο σπίτι της κόρης των αρχικών εργοδοτών.

Στο νέο αυτό σπίτι, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και παράλληλα φρόντιζε τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

Αργότερα, το 2014, η ίδια οικογένεια τη μετέφερε ξανά, αυτή τη φορά σε άλλη κατοικία.

Την αποζημιώνουν με ψίχουλα

Η οικογένεια που κατηγορείται ότι τη διατηρούσε σε καθεστώς δουλείας είναι λευκή και φέρει το επώνυμο Brasil, μια λεπτομέρεια με έντονο συμβολισμό, καθώς οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτού του είδους η εκμετάλλευση αποτελεί κληρονομιά της δουλείας, η οποία καταργήθηκε στη Βραζιλία το 1888.

Τα σημερινά μέλη της η τρίτη γενιά των Brasil, κατέληξαν σε συμφωνία με την Εισαγγελία Εργασίας.

Βάσει αυτής, δεσμεύτηκαν να αγοράσουν στη Μαρία ένα πλήρως επιπλωμένο διαμέρισμα αξίας περίπου 30.000 δολαρίων (26.000 ευρώ), εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές.

Επιπλέον, θα της καταβάλουν αποζημίωση ύψους 10.000 δολαρίων (8.500 ευρώ).

Η Εισαγγελία διευκρίνισε πάντως ότι η συμφωνία αυτή δεν στερεί από τη Μαρία το δικαίωμα να διεκδικήσει επιπλέον αποζημιώσεις μέσω της δικαιοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Brasil ερευνώνται και για απάτη.

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι, εκτός από το ότι δεν της κατέβαλαν μισθό, ιδιοποιούνταν και περίπου 115 δολάρια τον μήνα, ποσό που λάμβανε η Μαρία μέσω του γνωστού κοινωνικού προγράμματος Bolsa Familia για οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η οικογένεια, μέσω δικηγόρων της, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι αυτές «δεν αντανακλούν τη σχέση συμβίωσης, φροντίδας και αμοιβαίας αγάπης που χτίστηκε επί δεκαετίες με την εν λόγω κυρία».

Ζούσε σαν φυλακισμένη

Η Μαρία δεν διαχειριζόταν ποτέ χρήματα. Δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό, φίλους ή προσωπική ζωή. Δεν είχε πάει ποτέ μόνη της στην παραλία.

«Ζούσε ουσιαστικά σε μια φυλακή», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η εισαγγελέας Μαρία Νεουζέλι, που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της οικιακής εργασίας υπό συνθήκες δουλείας.

«Δεν ήξερε πώς να μετακινηθεί στην πόλη, φοβόταν τη βία έξω από το σπίτι. Και επειδή της παρείχαν ρούχα, φαγητό και στέγη, πίστευε ότι αυτό αποτελούσε την αμοιβή της για τη δουλειά της», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν η εκμετάλλευση ξεκινά από την παιδική ηλικία, τα θύματα συχνά δεν αντιλαμβάνονται καν τη σοβαρότητα της κακοποίησης, καθώς δεν γνωρίζουν καμία άλλη πραγματικότητα.

Πηγή: ethnos.gr