Μετά την ισοψηφία Αλαφούζου-Μαρινάκη: Ξανά στις... κάλπες η Super League για να εκλέξει πρόεδρο

Την Τρίτη (14/7) στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Δ.Σ. της Super League για να εκλέξει πρόεδρο.

Μετά την ισοψηφία (7-7) μεταξύ Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη στην πρώτη ψηφοφορία στη Λίγκα για την ανάδειξη νέου προέδρου, οι 14 ΠΑΕ θα κληθούν να ψηφίσουν εκ νέου στις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Τρίτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026, στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ.

2. Διάφορα.