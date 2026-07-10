Δολοφονία στη Marfin: Πώς ένα e-mail οδήγησε στις συλλήψεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin το 2010, καθώς το πρωί της Παρασκευής (10/7) η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών ενώ αναζητείται και μια γυναίκα που έχει ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενη στην τραγωδία που στοίχισε την ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για τα νέα στοιχεία στάθηκε ανώνυμη καταγγελία η οποία έφτασε στις αστυνομικές αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο οποίο φέρεται να κατανομάζονταν ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης τόσο οι δύο συλληφθέντες όσο και η γυναίκα που σήμερα βρίσκεται εκτός Ελλάδος.

Έτσι, οι αρχές αποφάσισαν την περαιτέρω διερεύνηση των πληροφοριών και έτσι συγκεντρώθηκαν περισσότερα στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως η εμπλοκή τους σε άλλη παλαιότερη δικογραφία που δεν σχετίζεται με τη Marfin.

Αντλώντας στοιχεία από αυτή τη δικογραφία, οι αρχές φαίνεται πως κατέληξαν ότι και οι τρεις έχουν χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν πολύ με εκείνα των δραστών της φονικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο νέος κύκλος ερευνών.

Έτσι, λοιπόν, μετά από τη διαδικασία που απαιτείται εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης που εκτελέστηκαν -με εφόδους σε Χαλάνδρι, Άνω Λιόσια και Κυψέλη- το πρωί στην Αθήνα με τη σύλληψη των δύο 42χρονων αντρών, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Αναμένεται, δε, να εκδοθεί και διεθνές ένταλμα για μία 46χρονη γυναίκα και συνεργό τους, που ζει εδώ και 6-7 χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία.

Η γυναίκα είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο και εμπλοκή στην φονική εμπρηστική επίθεση που παρέμενε επί χρόνια ανεξιχνίαστη.

Τη δικογραφία τη χειρίζεται η 3η τακτική ανακρίτρια.

Marfin: Το χρονικό της τραγωδίας με τρεις νεκρούς

Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στα μέτρα λιτότητας που συνδέονταν με τη δανειακή σύμβαση, ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin-Εγνατία στη Σταδίου 23.

Ενώ η κύρια πορεία των διαδηλωτών ανέβαινε την οδό Σταδίου κατευθυνόμενη προς τη πλατεία Συντάγματος, ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στο κτίριο της Marfin. Πέταξε μέσα μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη. Σύντομα βαρύς καπνός τύλιξε όλο το υποκατάστημα.

Οι περισσότεροι υπάλληλοι στοιβάχτηκαν στον μικρό φωταγωγό που επικοινωνούσε μέσω πλέγματος με την ταράτσα, το οποίο πλέγμα ένας εξ αυτών κατάφερε και έσπασε. Στη συνέχεια αναρριχήθηκαν από τον φωταγωγό στη στέγη, απ’ όπου πήδηξαν σε διπλανό κτίριο σπάζοντας τη τζαμαρία του με καδρόνι ενώ κάποιοι είχαν βγει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, η Παρασκευή Ζούλια και η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να πεθάνουν από ασφυξία. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσάφτη, “ο καπνός και τα τοξικά αέρια από την καύση των πλαστικών και χαρτικών τους σκότωσαν σχεδόν αμέσως. Απώλεσαν τις αισθήσεις τους και λίγο μετά πέθαναν“. Όταν βρέθηκαν είχαν τα στόματά τους ανοιχτά και τα πρόσωπά τους ήταν μαύρα από τον καπνό. Φαίνεται πως είχαν προσπαθήσει να βγουν από το εσωτερικό του κτιρίου από την πόρτα της ταράτσας, η οποία όμως δεν άνοιγε.

Κάποιες ομάδες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, από αυτές που κινούνταν παράλληλα προς την πορεία, είχαν προσπαθήσει να πραγματοποιήσουν εμπρηστική επίθεση σε βιβλιοπωλείο της αλυσίδας Ιανός που βρισκόταν ακριβώς απέναντι από την τράπεζα και σε μίνι-μάρκετ, αλλά αποτράπηκαν εν μέσω αντιδράσεων.

Marfin: Οι ποινές

Ως ύποπτος για τον εμπρησμό της τράπεζας συνελήφθη ένα άτομο (Θ.Σ.), το οποίο παραπέμφθηκε σε δίκη για τα εγκλήματα της “ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως τελεσθείσας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία και κατά συρροή τετελεσμένης και εν αποπείρα, της εκρήξεως εκ της οποίας επήλθε θάνατος και κίνδυνος για ανθρώπους και ξένα πράγματα, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικής βόμβας και της απρόκλητης φθοράς ξένης περιουσίας διά εκρήξεως από πρόσωπο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του”. Το βούλευμα αναφέρει ότι υπήρχαν και άλλα δύο άτομα αυτουργοί του εμπρησμού, τα οποία είναι άγνωστα. Ταυτόχρονα παραπέμφθηκε σε δίκη ένα ακόμα πρόσωπο για τον εμπρησμό στο βιβλιοπωλείο “Ιανός”.

Μετά από πολλές αναβολές, η δίκη ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 χωρίς κάποιος από τους αυτουργούς του εμπρησμού να έχει καταδικαστεί. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται αναρχικός, κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών “ελλείψει ικανών ενδείξεων ενοχής”. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στη δίκη ότι ο εμπρησμός έγινε από ομάδα που είχε δομή και ήταν συντεταγμένη. Πυροσβέστες κατέθεσαν ότι κάποιοι διαδηλωτές τους εμπόδιζαν να προσεγγίσουν ενώ άλλοι προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν, αλλά γενικά το μεγάλο πλήθος των διαδηλωτών τους διευκόλυνε να φτάσουν στο υποκατάστημα.

Σε άλλη δίκη που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 κρίθηκαν ένοχοι ο διευθύνων σύμβουλος της Marfin, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτιρίου και η διευθύντρια του καταστήματος για φόνο εξ αμελείας τριών υπαλλήλων, για σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, στο πόρισμα που συνέταξε ο τεχνικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται πως η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη και πως για να ανοίξει ήταν απαραίτητη η χρήση τηλεχειριστήριου, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή της διευθύντριας. Μία εργαζόμενη κατέθεσε πως είχε γίνει μία φορά επίδειξη χρήσης των πυροσβεστήρων, και μία άλλη πως είχαν διανεμηθεί στο προσωπικό ενημερωτικά φυλλάδια για θέματα πυροπροστασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι κατέθεσαν πως δεν είχε γίνει ποτέ άσκηση εκκένωσης του κτιρίου.

Επίσης, το υποκατάστημα δεν διέθετε το απαιτούμενο από το νόμο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Επιπλέον, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όχι μόνο δεν είχε δοθεί εντολή στους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους πριν τον εμπρησμό, όταν ήδη υπήρχαν φόβοι για σοβαρά επεισόδια στην πορεία που διέσχιζε τη Σταδίου, αλλά αντίθετα τους είχε δοθεί η οδηγία να εργαστούν κανονικά.

Τα τρία στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, οι δύο πρώτοι 22 ετών και η διευθύντρια του καταστήματος πέντε ετών και ενός μήνα. Εκ των υστέρων έγινε γνωστό ότι οι υπάλληλοι βρίσκονταν στη τράπεζα εκείνη τη μέρα παρόλο που είχε κηρυχτεί γενική απεργία από φόβο μην απολυθούν. Επίσης έγιναν αγωγές θυμάτων και συγγενών τους κατά της τράπεζας. Ορίστηκε η καταβολή αποζημίωσης περίπου 1,1 εκατομμυρίου ευρώ στους συγγενείς ενός θύματος και 720.000 ευρώ στους υπαλλήλους που εγκλωβίστηκαν στο κτίριο.

Τα γεγονότα στην Marfin σημάδεψαν για τα επόμενα χρόνια το πολιτικό βίο, το δημόσιο λόγο, αλλά και την αντίδραση της κοινωνίας σε όσα βίωσε η χώρα στα χρόνια της κρίσης, ενώ οι δολοφόνοι των τριών δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα.

Πηγή: news247.gr