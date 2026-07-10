Θα πάρει τον χρόνο του ο Λεμπρόν - Η αγορά περιμένει την απόφασή του

Ο Λεμπρόν Τζέιμς φαίνεται πως δεν θα επιλέξει σύντομα την επόμενη ομάδα του, κάτι που επηρεάζει ολόκληρη την αγορά του ΝΒΑ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε την θητεία του στους Λος Άντζελες Λέικερς και πλέον είναι ελεύθερος να διαλέξει την επόμενη ομάδα του. Φυσικά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον «Βασιλιά», όμως δεν αναμένεται να υπάρξει σύντομα… λευκός καπνός.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως δεν αναμένεται σύντομα η απόφαση του Λεμπρόν. Ο 41χρονος σχεδιάζει να περάσει το επόμενο διάστημα με την οικογένειά του και τους φίλους του και δεν σκέφτεται αυτή την στιγμή τον επόμενο «σταθμό» του.

Αυτό επηρεάζει ολόκληρη την free agency, καθώς οι ομάδες δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Οι περισσότεροι οργανισμοί θέλουν να αποσπάσουν την υπογραφεί του και αυτό δημιουργεί ένα domino effect, με την αγορά να βρίσκεται σε… λίμπο.