Η DENZA, η premium μάρκα του BYD Group που έχει την τεχνολογική καινοτομία στον πυρήνα της, παρουσιάζει το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό supercar DENZA Z, ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην κατηγορία των οχημάτων υψηλών επιδόσεων.

Με την εμβληματική πλατφόρμα e3 Sports Car της DENZA, διάταξη τριών ηλεκτροκινητήρων συνολικής ισχύος 1.604 PS και ανάρτηση DiSus-M με μαγνητοροϊκό υγρό, το Z συνδυάζει προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες αιχμής και premium υλικά, δημιουργώντας ένα σύνολο που συναρπάζει και απευθύνεται και στο συναίσθημα. Παράλληλα, χάρη στην τεχνολογία FLASH Charging, η οποία επιτρέπει επαναφόρτιση από 10% έως 97% σε μόλις εννέα λεπτά, το DENZA Z είναι το πρώτο ηλεκτρικό supercar που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, χωρίς περιορισμούς που σχετίζονται με την αυτονομία ή τον χρόνο φόρτισης.

Το DENZA Z πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Goodwood Festival of Speed, την ετήσια διοργάνωση που φιλοξενεί τόσο κλασικά αγωνιστικά αυτοκίνητα όσο και τα πιο σύγχρονα μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Το μοντέλο παρουσιάστηκε από την Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της BYD, και τον Jenson Button, πρώην Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1. Έχουν πλέον επιβεβαιωθεί τρεις εκδόσεις του Z: Coupe, Spider και Racing, καθώς και μια Special Edition, η οποία θα επιχειρήσει να καταρρίψει το ρεκόρ γύρου στο Nürburgring Nordschleife το φθινόπωρο.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Το DENZA Z είναι γεννημένο για επιδόσεις και σχεδιασμένο για να κερδίζει. Θέτει νέα πρότυπα επιδόσεων χάρη στην ισχύ, την επιτάχυνση και τη δυναμική του συμπεριφορά, ενώ η τεχνολογία FLASH Charging σημαίνει ότι είναι το μοναδικό ηλεκτρικό supercar που σου επιτρέπει να αξιοποιήσεις πλήρως αυτές τις δυνατότητες, χωρίς συμβιβασμούς. Το Z αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογική προσέγγιση της DENZA θα θέσει νέα πρότυπα σε κάθε κατηγορία όπου θα δραστηριοποιηθεί. Είναι πραγματικά το supercar της νέας γενιάς οχημάτων νέας ενέργειας!»

Συνδυάζοντας κομψότητα και σπορ χαρακτήρα

Η σχεδίαση του Z αποτελεί την πιο πρόσφατη έκφραση της φιλοσοφίας της DENZA, «Technology Drives Elegance». Οι κομψές γραμμές του συνδυάζονται με λειτουργικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα αεροδυναμικά αποδοτικό αμάξωμα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδήγησης υψηλών επιδόσεων. Είναι η απόλυτη έκφραση του συνδυασμού αισθητικής και αγωνιστικού πνεύματος.

Τα Z Coupe και Z Spider έχουν μήκος 4.780 mm και αποτελούν τα πιο compact μοντέλα της DENZA που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Ο Wolfgang Egger, Global Design Director της BYD, τα περιγράφει ως «ένα γλυπτό σε κίνηση που αποτυπώνει την αίσθηση της ταχύτητας». Η συνολική σχεδίαση του αμαξώματος δημιουργεί ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς, με συγκρατημένες καμπύλες που ακολουθούν αρμονικά τη ροή του αέρα, διατηρώντας παράλληλα μια δυναμική και επιβλητική παρουσία.

Η βασική φιλοσοφία της σχεδίασης είναι ότι κάθε όμορφη φόρμα γεννιέται μέσα από τις ιδανικές αναλογίες – μια αρχή που υλοποιήθηκε από τον Egger και την ομάδα του. Οι έντονοι εμπρός και πίσω θόλοι των τροχών υποδηλώνουν τις εντυπωσιακές επιδόσεις του Z, ενώ η λεπτή μεσαία γραμμή του αμαξώματος τοποθετεί τους επιβάτες στο κέντρο του οχήματος και υπογραμμίζει τη χαμηλή θέση οδήγησης.

Ο σχεδιασμός του εμπρός μέρους συνδυάζει τις έντονες γωνίες στο κάτω τμήμα του προφυλακτήρα και τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή των φώτων ημέρας LED με τις επιφάνειες που αγκαλιάζουν τους θόλους των τροχών. Στο πίσω μέρος, τα περίτεχνα πίσω φωτιστικά σώματα σε μοτίβο διαμαντιού προσθέτουν στο Z μια ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη πινελιά. Οι επιλογές βαφής περιλαμβάνουν ένα περλέ εφέ που μεταβάλλει τις αποχρώσεις του ανάλογα με την απόσταση και το φως. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας βαφής σε πολλές επιστρώσεις της DENZA, όπου η τέχνη και η τεχνολογία συνδυάζονται αρμονικά.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του Z χαρακτηρίζεται από μια σειρά λειτουργικών στοιχείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα προσεκτικά βελτιστοποιημένο αμάξωμα, σχεδιασμένο να προσφέρει εξαιρετική αεροδυναμική απόδοση. Η κεντρική εισαγωγή αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα κατευθύνει τη ροή του αέρα προς ειδικά διαμορφωμένες εξόδους στο καπό, δημιουργώντας μια διαδρομή αέρα σε σχήμα S που επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ αεροδυναμικής αντίστασης, κάθετης δύναμης και διαχείρισης θερμότητας. Τα σχεδιαστικά αυτά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η αισθητική του Z δεν περιορίζεται στην εμφάνιση, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στις εξαιρετικές επιδόσεις του.

Στο εσωτερικό, η σχεδίαση έχει ως επίκεντρο το τιμόνι – το βασικό σημείο ελέγχου και το στοιχείο που συνδέει τον οδηγό με την οδηγική απόλαυση σε κάθε σπορ αυτοκίνητο. Το τιμόνι του Z είναι εμπνευσμένο από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και διαθέτει έξι φυσικά χειριστήρια στο κάτω τμήμα του, για άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, όπως τα Track και Boost modes.

Στο υπόλοιπο εσωτερικό, η καμπίνα χαρακτηρίζεται από μια αρμονική ισορροπία μεταξύ των επιμέρους στοιχείων, με υλικά υψηλής ποιότητας όπως ανθρακονήματα, υφάσματα με υφή suede και μεταλλικές λεπτομέρειες. Η τεχνολογία ενσωματώνεται διακριτικά στο εσωτερικό, με έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών, σύστημα infotainment 12,8 ιντσών και βάση ασύρματης φόρτισης για smartphone.

Τα καθίσματα συνδυάζουν άνεση και σπορ στήριξη, με τα εμπρός να προσφέρουν ηλεκτρική ρύθμιση οκτώ θέσεων, οσφυϊκή υποστήριξη τεσσάρων κατευθύνσεων, θέρμανση, εξαερισμό και λειτουργία μασάζ. Τα προσκέφαλα ενσωματώνουν ηχεία για το ηχοσύστημα Devialet (12 ηχεία στις εκδόσεις Coupe και Racing, 10 στην Spider). Στις εκδόσεις Coupe και Spider, το κάθισμα του οδηγού διαθέτει επιπλέον ενεργή πλευρική στήριξη για σπορ οδήγηση.

Η έκδοση Racing διαθέτει επανασχεδιασμένη εμπρός εισαγωγή αέρα, βελτιστοποιημένη για ακραίες συνθήκες, σε συνδυασμό με ένα σύστημα ψύξης πολλαπλών καναλιών. Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει εξαιρετική διαχείριση της θερμοκρασίας, αυξάνοντας την αποδοτικότητα ψύξης των ηλεκτροκινητήρων κατά 50%, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ψύξη των δίσκων των φρένων κατά 32%.

Επιπλέον, το Z Racing διαθέτει εμπρός splitter από ανθρακονήματα, γεννήτριες στροβιλισμού στο κάτω μέρος του δαπέδου και στρατηγικά τοποθετημένους αεραγωγούς στο αμάξωμα, καθώς και προαιρετική πίσω πτέρυγα με ρύθμιση τριών θέσεων, επίσης κατασκευασμένη από ανθρακονήματα. Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις αυξάνουν ελαφρώς το συνολικό μήκος στα 4.870 mm, ενώ η σχεδίαση του αμαξώματος παράγει έως και 1.060 kg κάθετης δύναμης στα 350 km/h.

Αυτός ο ολοκληρωμένος αεροδυναμικός σχεδιασμός και η προηγμένη θερμική διαχείριση έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά και βελτιστοποιηθεί από κορυφαίους οδηγούς και έμπειρους μηχανικούς στην «Πράσινη Κόλαση» — το Nürburgring Nordschleife. Το αποτέλεσμα είναι η μέγιστη κάθετη δύναμη, η ιδανική αεροδυναμική ισορροπία και η απόλυτη σταθερότητα.

Η έκδοση Racing θα προσφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, μεταξύ των οποίων η αφαίρεση των πίσω καθισμάτων και η αντικατάστασή τους από roll cage και επενδύσεις από ανθρακονήματα.

Παρά τις compact διαστάσεις του, το Z διαθέτει μεταξόνιο 2.780 mm – αντίστοιχο με εκείνο πολλών πολυτελών sedan. Ως αποτέλεσμα, όλες οι εκδόσεις προσφέρουν τετραθέσια διάταξη, συνδυάζοντας τις κορυφαίες επιδόσεις με ένα επίπεδο πρακτικότητας που σπάνια συναντάται σε αυτή την κατηγορία. Ο χώρος αποσκευών στις εκδόσεις Coupe και Racing ανέρχεται στα 250 λίτρα – αρκετός για ελαφριές αποσκευές – ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 550 λίτρα.

Η Z Special Edition διαθέτει αμάξωμα από σύνθετα υλικά διπλής στρώσης αγωνιστικών προδιαγραφών, με τμήματα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα. Ενσωματώνει επίσης ένα σύστημα μείωσης της αεροδυναμικής αντίστασης (DRS), το οποίο συντονίζει τη λειτουργία του ενεργού εμπρός διαχύτη και της πίσω πτέρυγας, μειώνοντας την αεροδυναμική αντίσταση έως και 40%, ενώ παράγει περισσότερα από 2.000 kg κάθετης δύναμης στα 300 km/h.

Η αποκλειστική πλατφόρμα e3 Sports Car Platform της DENZA φέρνει μοναδικές δυνατότητες στην κατηγορία

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα του Z βρίσκεται η e3 Sports Car Platform (προφέρεται «e-cube»), η οποία έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για τη μάρκα DENZA. Η πλατφόρμα προσφέρει μια σειρά από κορυφαίες και μοναδικές δυνατότητες στην κατηγορία, που προκύπτουν από τέσσερις τεχνολογίες-κλειδιά:

1) το πρώτο παγκοσμίως έξυπνο σύστημα ελέγχου ροπής τριών ηλεκτροκινητήρων, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση στην πίστα,

2) ενσωμάτωση μπαταρίας στο αμάξωμα Cell-to-Body (CTB),

3) ανάρτηση DiSus-M με μαγνητοροϊκό υγρό,

4) FLASH Charging και Blade Battery 2ης γενιάς.

Η e3 Sports Car Platform, σχεδιασμένη εξαρχής για συστήματα κίνησης νέας ενέργειας, αποτελεί την ιδανική βάση για το πρώτο supercar της DENZA, προσφέροντας εκρηκτικές επιδόσεις και κορυφαία οδηγική αίσθηση, χωρίς κανέναν από τους παραδοσιακούς συμβιβασμούς.

Όλες οι εκδόσεις του Z διαθέτουν διάταξη τριών ηλεκτροκινητήρων, με έναν στον εμπρός άξονα και από έναν σε κάθε πίσω τροχό. Η συνολική μέγιστη ισχύς του συστήματος ανέρχεται σε 1.604 PS, με μέγιστη ροπή 1.240 Nm. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 2,25 δευτερόλεπτα για την έκδοση Coupe — ταχύτερη από όλα σχεδόν τα supercars με κινητήρα εσωτερικής καύσης, πλην των πιο ακραίων εκδόσεων υψηλών επιδόσεων — και τελική ταχύτητα 300 km/h.

Με την τοποθέτηση των προαιρετικών semi-slick ελαστικών, η έκδοση Racing επιταχύνει ακόμη ταχύτερα, κάτω από το όριο των δύο δευτερολέπτων για το 0–100 km/h, με χρόνο μόλις 1,96 δευτ., ενώ αυξάνεται και η τελική ταχύτητα στα 350 km/h.

Η Z Special Edition διαθέτει, από την άλλη, ενισχυμένη θερμική διαχείριση αγωνιστικών προδιαγραφών, με την απόδοση ψύξης του συστήματος κίνησης και της μπαταρίας να αυξάνεται κατά 180% και 30% αντίστοιχα. Η συνολική ισχύς του συστήματος ξεπερνά τα 2.000 PS, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε λιγότερο από 1,7 δευτερόλεπτα. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μοντέλο θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.

Οι δύο πίσω ηλεκτροκινητήρες αποτελούν βασικά στοιχεία της πρώτης παγκοσμίως πλήρως ενσωματωμένης μονάδας ηλεκτροκίνησης 15 σε 1. Η τεχνολογία αυτή, που έχει εξελιχθεί εσωτερικά, περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες, ο καθένας με τον δικό του μειωτήρα και Motor Control Unit (MCU), καθώς και Onboard Charger (OBC), μετατροπέα DC-DC, Vehicle Control Unit (VCU), Battery Management Controller (BMC), Power Distribution Unit (PDU), λειτουργίες Boost Charging, Energy Management και Charging Heating. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της μονάδας φτάνει τις 30.000 σ.α.λ.

Το Vehicle Motion Control (VMC) λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ελέγχου του οχήματος, συντονίζοντας όλα τα επιμέρους ελεγχόμενα συστήματα, όπως την πέδηση, την ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης. Με χρόνο μετάδοσης σήματος μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου, προσφέρει ταχύτερο, ακριβέστερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς του αυτοκινήτου.

Το υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης του συστήματος δεν εξασφαλίζει μόνο αποδοτικότερη αξιοποίηση του χώρου, αλλά επιταχύνει και τους χρόνους απόκρισης, επιτρέποντας την εφαρμογή προηγμένων δυναμικών λειτουργιών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται το Tyre Burst Control System, μέσω του οποίου το όχημα αναγνωρίζει το συμβάν (ξαφνική απώλεια πίεσης σε κάποιο από τους τροχούς) και αντιδρά μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ρυθμίζοντας τη ροπή στους τροχούς που δεν έχουν επηρεαστεί και τη δυναμική κατανομή της ισχύος. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η σταθερότητα του οχήματος, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης επεμβαίνουν επιπλέον για τον περιορισμό ανεπιθύμητων κινήσεων του αμαξώματος.

Το πρώτο παγκοσμίως έξυπνο σύστημα ελέγχου ροπής τριών ηλεκτροκινητήρων, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση στην πίστα, επιτρέπει στο Z να εκτελεί το λεγόμενο «compass turn», κατά το οποίο χρησιμοποιεί τους εμπρός τροχούς ως άξονα και περιστρέφει το πίσω μέρος γύρω από αυτούς.

Το Z εγκαινιάζει επίσης την τεχνολογία ανάρτησης DiSus-M intelligent damping στην πλατφόρμα e3 Sports Car Platform. Το ενεργό αυτό σύστημα χρησιμοποιεί μαγνητοροϊκό υγρό στα αμορτισέρ, το οποίο μεταβάλλει το ιξώδες του μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου όταν εκτίθεται σε μαγνητικό πεδίο. Έτσι, το σύστημα ελέγχου του Z μπορεί να πραγματοποιεί εξαιρετικά γρήγορες ρυθμίσεις στην απόσβεση επαναφοράς και συμπίεσης. Το αποτέλεσμα είναι μια διάταξη ανάρτησης με διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, η οποία απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, διατηρώντας παράλληλα άριστο έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος σε συνθήκες υψηλών επιδόσεων. Οι εκδόσεις Coupe και Spider εξοπλίζονται με αερανάρτηση, ενώ η Racing διαθέτει ελικοειδή ελατήρια, για μια ακόμη πιο προσανατολισμένη στην πίστα οδηγική εμπειρία.

Όλες οι εκδόσεις του DENZA Z διαθέτουν διάτρητα carbon-ceramic δισκόφρενα, τα οποία μειώνουν τη μη αναρτώμενη μάζα κατά περίπου 30 kg συνολικά, προσφέροντας αποτελεσματικότερη ψύξη και αυξημένη διάρκεια ζωής έως και 300.000 km. Συνδυάζονται με σταθερές δαγκάνες έξι εμβόλων εμπρός και τεσσάρων εμβόλων πίσω, οι οποίες εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή πίεσης μεταξύ των υλικών τριβής (τακάκια) και δίσκων. Οι δαγκάνες μπορούν επίσης να παραγγελθούν σε custom χρώματα, όπως πορτοκαλί, κίτρινο, κόκκινο και μπλε.

Ανεξαρτήτως έκδοσης, η Blade Battery 2ης γενιάς του Z διαθέτει χωρητικότητα 76 kWh, προσφέροντας αυτονομία 410 km στο Coupe, 400 km στο Spider και 380 km στο Racing. Η μπαταρία ενσωματώνεται στην e3 Sports Car Platform μέσω της αρχιτεκτονικής Cell-to-Body (CTB), που βασίζεται στην τεχνολογία gigacasting, στην εφαρμογή της οποίας η BYD υπήρξε πρωτοπόρος. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εξαλείφει την πρόσθετη πολυπλοκότητα που παραδοσιακά συνοδεύει τις συστοιχίες και τις μονάδες μπαταρίας. Στην αρχιτεκτονική CTB, τα στοιχεία της Blade Battery τοποθετούνται απευθείας στη δομή του αμαξώματος, με το δάπεδο του χώρου επιβατών να αποτελεί το επάνω κάλυμμά τους.

Η συγκεκριμένη λύση βελτιώνει την αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου έως και 20% σε σχέση με μια παραδοσιακή αρχιτεκτονική Cell-to-Pack, ενώ παράλληλα προσφέρει πλεονεκτήματα σε επίπεδο ασφάλειας και αντοχής. Συμβάλλει επίσης στην εξαιρετική στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος από χάλυβα και αλουμίνιο του Z, η οποία ξεπερνά τα 40.000 Nm ανά μοίρα.

FLASH Charging: φόρτιση του DENZA Z σε χρόνο αντίστοιχο με τον ανεφοδιασμό ενός συμβατικού οχήματος

Με την Blade Battery 2ης γενιάς, το Z αξιοποιεί το πιο πρόσφατο τεχνολογικό επίτευγμα του BYD Group: το FLASH Charging, το οποίο παρέχει ισχύ έως και 1.500 kW μέσω μίας μόνο σύνδεσης και προσφέρει χρόνους φόρτισης αντίστοιχους με τον ανεφοδιασμό συμβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το σύστημα μπορεί να φορτίσει το Z από το 10% έως το 70% της χωρητικότητας της μπαταρίας («ready») σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ για φόρτιση από το 10% έως το 97% («full») απαιτούνται μόλις εννέα λεπτά. Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως και –30°C, το Z μπορεί να φορτίσει από το 20% έως το 97% σε μόλις 12 λεπτά.

Οι εξαιρετικά σύντομοι αυτοί χρόνοι φόρτισης υλοποιούν την υπόσχεση «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3», επιτρέποντας για πρώτη φορά σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο την πλήρη αξιοποίηση των επιδόσεών του χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις στη φόρτιση.

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται τόσο στο FLASH Charging Station του BYD Group, που έχει εξελιχθεί από την εταιρεία, όσο και στην Blade Battery 2ης γενιάς, αποτέλεσμα έξι ετών εντατικής έρευνας και εξέλιξης. Στις συμβατικές μπαταρίες, η ταχεία φόρτιση και η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα αποτελούν συχνά δύο τεχνικές απαιτήσεις που δύσκολα συνδυάζονται. Ωστόσο, η BYD κατάφερε να ξεπεράσει αυτόν τον περιορισμό, αυξάνοντας σημαντικά την ταχύτητα φόρτισης.

Για να επιτευχθεί αυτό χωρίς συμβιβασμούς σε επίπεδο ασφάλειας και ανθεκτικότητας, οι μηχανικοί ανέπτυξαν το «FlashPass» Ion Transport System, το οποίο διευρύνει τις δυνατότητες των μπαταριών LFP. Το σύστημα βασίζεται σε τρεις βασικές τεχνολογικές εξελίξεις:





Η κάθοδος «Flash-Release» διαθέτει κατευθυντικά σχεδιασμένη, πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική κατανομής μεγέθους σωματιδίων, η οποία επιτρέπει πυκνότερη διάταξη των σωματιδίων και ταχύτερη αποδέσμευση ιόντων.

Ο ηλεκτρολύτης «Flash-Flow» αξιοποιεί διαδικασία ταχείας αξιολόγησης μεγάλης κλίμακας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (AI), προσφέροντας υψηλή ιοντική αγωγιμότητα και ταχεία μετακίνηση ιόντων.

Η άνοδος «Flash-Intercalate» διαθέτει πολυδιάστατη δομή θέσεων εισαγωγής λιθίου, επιτρέποντας την ταχεία ενσωμάτωση ιόντων λιθίου.



Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών μειώνει σημαντικά την εσωτερική αντίσταση, περιορίζοντας τη δημιουργία θερμότητας από την αρχή.

Περαιτέρω βελτιώσεις στην άνοδο, με νέα σχεδίαση της δομής του ηλεκτροδίου και ειδική διάταξη των σωματιδίων γραφίτη, μειώνουν την αντίσταση στη μεταφορά ιόντων λιθίου, επιτρέποντας ταχύτερη και πιο ομαλή φόρτιση της μπαταρίας.

Η Blade Battery 2ης γενιάς διαθέτει ένα εξελιγμένο στρώμα Solid Electrolyte Interphase (SEI), ένα βασικό στοιχείο κάθε μπαταρίας ιόντων λιθίου. Η λύση της BYD συνδυάζει προηγμένη σχεδίαση σε μοριακό επίπεδο με βελτιστοποίηση της εσωτερικής δομής, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά λεπτό αλλά και ιδιαίτερα ανθεκτικό στρώμα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει υψηλή αγωγιμότητα ιόντων, αυξημένη χημική σταθερότητα και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο χάρη στην τεχνολογία δυναμικής αυτοεπιδιόρθωσης.

Η υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτισης συνδυάζονται με κορυφαία επίπεδα ασφάλειας και ανθεκτικότητας. Η Blade Battery 2ης γενιάς έχει υποβληθεί σε μια σειρά από απαιτητικές δοκιμές ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης παγκοσμίως ταυτόχρονης δοκιμής FLASH Charging και Nail-Penetration Test, χωρίς θερμική διαφυγή, καπνό ή φωτιά, ακόμη και μετά από 500 κύκλους FLASH Charging. Παράλληλα, η Blade Battery 2ης γενιάς ανεβάζει τον πήχη στην ανθεκτικότητα των μπαταριών LFP: σε σύγκριση με την αρχική Blade Battery, η συνολική απώλεια χωρητικότητας έχει περιοριστεί κατά 2,5%.

Premium καμπίνα με τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία

Πλαισιωμένη από υλικά υψηλής ποιότητας, όπως υφάσματα suede, ανθρακονήματα και μεταλλικές επιφάνειες, η καμπίνα του Z ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες και καινοτόμες λειτουργίες που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα supercars. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν έξυπνο ατμοσφαιρικό φωτισμό, ο οποίος προσαρμόζεται ανάλογα με τα προγράμματα λειτουργίας του αυτοκινήτου, καθώς και ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και σύστημα infotainment 12,8 ιντσών με Google Built-in¹, που προσφέρει πρόσβαση σε Google Maps, Google Assistant και Google Play Store. Ο ψηφιακός καθρέπτης οπισθοπορείας και οι ηλεκτρικές πόρτες με λειτουργία soft closing περιλαμβάνονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό.

Το ηχοσύστημα της Devialet, γαλλικής εταιρείας που ειδικεύεται στον ήχο υψηλής ποιότητας, διαθέτει 12 ηχεία (10 στην Spider), με ένα κεντρικό ηχείο ενσωματωμένο στο επάνω μέρος του ταμπλό, για μια καθηλωτική εμπειρία ήχου.

Η οδηγική εμπειρία στην καμπίνα ενισχύεται περαιτέρω από τον εικονικό ήχο κινητήρα, καθώς και από τα Boost και Track modes. Ο εικονικός ήχος ενεργοποιείται μέσω ενός πλήκτρου στο ταμπλό και ρυθμίζεται από το σύστημα infotainment, με δύο επίπεδα έντασης και δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο στην καμπίνα, μόνο εξωτερικά ή και στα δύο. Ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει διαφορετικά χαρακτηριστικά ήχου, όπως τον ήχο ενός συμβατικού κινητήρα ή ένα ηχητικό εφέ εμπνευσμένο από τον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας.

Το Boost mode ενεργοποιείται μέσω ενός πλήκτρου στο τιμόνι του Z. Ενισχύει τη ροπή κατά 30% για 20 δευτερόλεπτα και, όσο παραμένει ενεργό, τα γραφικά στον πίνακα οργάνων και η οθόνη αφής προσαρμόζονται ανάλογα με την αυξημένη απόδοση.

Το Track mode, το οποίο ενεργοποιείται επίσης μέσω ενός πλήκτρου στο τιμόνι, ανοίγει μια ειδική εφαρμογή στην οθόνη του συστήματος infotainment. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για χρήση στην πίστα, παρέχοντας πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο, καθώς και σε δεδομένα που καταγράφονται μέσω αισθητήρα G. Τα δεδομένα των γύρων μπορούν να αναλυθούν και να αποθηκευτούν σε USB stick για μελλοντική αναφορά ή κοινοποίηση.

Όμως, το Track mode δεν περιορίζεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, αλλά δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόσει το Z στις προσωπικές του προτιμήσεις μέσω μιας σειράς δυναμικών ρυθμίσεων, είτε είναι αρχάριος είτε έμπειρος οδηγός πίστας. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν λειτουργία επιτάχυνσης σε ευθεία με launch control, καθώς και ρύθμιση drift, η οποία προσαρμόζει την κατανομή ισχύος μεταξύ εμπρός και πίσω τροχών για ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση. Το drift μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί μέσω λειτουργίας one-touch, η οποία αξιοποιεί τον έλεγχο ροπής και το σύστημα διεύθυνσης για την επίτευξη ελεγχόμενων πλαγιολισθήσεων, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να παρεμβαίνει στο τιμόνι ή στο πεντάλ γκαζιού.

Για όσους θέλουν να διαμορφώσουν με ακρίβεια τις ρυθμίσεις του Z σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις, η εφαρμογή Track προσφέρει τρία εξατομικευμένα προφίλ. Οι παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν και να αποθηκευτούν περιλαμβάνουν κατανομή ισχύος εμπρός/πίσω, έλεγχο πρόσφυσης, ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση, απόσβεση DiSus-M, brake assist, torque vectoring, ABS και έλεγχο δυναμικής συμπεριφοράς οχήματος.

Πλήρης εξοπλισμός από τη βασική έκδοση και πολλές επιλογές εξατομίκευσης

Όλες οι εκδόσεις του Z διαθέτουν πλούσιο βασικό εξοπλισμό, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το αυτοκίνητό τους μέσα από μια διευρυμένη γκάμα χρωμάτων και επενδύσεων. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη infotainment, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικές πόρτες με λειτουργία soft closing, Vehicle-to-Load (V2L), ψηφιακό καθρέπτη οπισθοπορείας, ηχοσύστημα Devialet με Dolby Atmos, ασύρματη φόρτιση smartphone και απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του DENZA app.

Το Z διατίθεται με μία παλέτα 10 εξωτερικών χρωμάτων, μεταξύ των οποίων τα Le Mans Blue και Silverstone Silver, τα προαιρετικά Nocturne (purple) και Riviera Blue, και τα premium προαιρετικά Phantom Black Matte, Monaco Red και Monte Carlo Orange.

Στο εσωτερικό προσφέρονται συνολικά 10 χρωματικές επιλογές, από πλήρως μαύρες επενδύσεις έως συνδυασμούς με διαφορετικές ραφές και φινιρίσματα σε πιο έντονες αποχρώσεις. Διατίθενται επίσης τέσσερα χρώματα για τις δαγκάνες των φρένων, ενώ η οροφή του Spider μπορεί να παραγγελθεί σε προαιρετικούς χρωματισμούς.

Η εκτεταμένη γκάμα επιλογών εξατομίκευσης επιτρέπει στους πελάτες του Z να δημιουργήσουν ένα πραγματικά μοναδικό αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από την έκδοση Coupe, Spider ή Racing που θα προτιμήσουν.

Στον τομέα της ασφάλειας, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει αερόσακο οδηγού, αερόσακο συνοδηγού, δύο πλευρικούς αερόσακους μπροστά, πλευρικό πίσω αερόσακο στην πλευρά του οδηγού, καθώς και εμπρός και πίσω αερόσακους τύπου κουρτίνας. Παράλληλα, το Z διαθέτει πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως Driver Fatigue and Distraction Monitoring, Front & Rear Cross Traffic Alert & Brake, Lane Departure Assist, Intelligent Cruise Control και Blind Spot Detection.

Επόμενος σταθμός το Nürburgring, καθώς ξεκινούν οι παραγγελίες για τις εκδόσεις Z Coupe, Spider και Racing

Μετά την παρουσίασή του στο περίπτερο της DENZA στο Goodwood, το Z Special Edition θα περάσει από περαιτέρω δοκιμές εξέλιξης, πριν από την προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ γύρου στη θρυλική πίστα Nürburgring Nordschleife το φθινόπωρο.



Στο μεταξύ, οι εκδόσεις Coupe, Spider και Racing του Z θα είναι διαθέσιμες για παραγγελία φέτος το καλοκαίρι σε επιλεγμένες αγορές, με τις πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να αναμένονται πριν από το τέλος του έτους.

DENZA Z Τεχνικά χαρακτηριστικά Εκδόσεις Coupe Spider Racing Διαστάσεις (Μ/Π/Υ mm) 4.780/1.975/1.330 4.780/1.975/1.350 4.870/1.990/1.350 Μεταξόνιο (mm) 2.780 Απόβαρο (kg) 2.230 2.300 2.250 Συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd) 0,25 0,255 0,310 Μέγιστη ισχύς συστήματος (PS/kW) 1.604/1.180 Μέγιστη ροπή (Nm) 1.240 Μέγιστη ισχύς εμπρός ηλεκτροκινητήρα (PS/kW) 680/500 Μέγιστη ροπή εμπρός ηλεκτροκινητήρα (Nm) 440 Μέγιστη ισχύς πίσω ηλεκτροκινητήρων (PS/kW) 462/340 (x2) Μέγιστη ροπή πίσω ηλεκτροκινητήρων (Nm) 410 (x2) Τύπος μετάδοσης κίνησης AWD Επιτάχυνση 0-100km/h (δευτ.) 2,25 2,3 2,25/1,962 Επιτάχυνση 0-200km/h (δευτ.) 6,36 6,46 6,0 Τελική ταχύτητα (km/h) 300 300/3502 Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 76 Συνδυασμένη αυτονομία WLTP (km) 410 400 380 Μέγιστη ισχύς φόρτισης (AC) 11kW Μέγιστη ισχύς φόρτισης (DC) FLASH Charging (10-70% σε 5 λεπτά, 10-97% σε 9 λεπτά) Τύπος μπαταρίας BYD 2η γενιά Blade Battery (LFP) με τεχνολογία

Cell-to-Body 2.0 (CTB 2.0) Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα) 250 131-176 250 Ανάρτηση εμπρός/πίσω Διπλά ψαλίδια/πέντε συνδέσμων,

DiSuS-M intelligent damping,

αερανάρτηση Διπλά ψαλίδια/πέντε συνδέσμων,

DiSuS-M intelligent damping,

ελικοειδή ελατήρια Φρένα εμπρός/πίσω Δαγκάνες 6 εμβόλων με carbon-ceramic δίσκους/

Δαγκάνες 4 εμβόλων με carbon-ceramic δίσκους Διάσταση ζαντών (ίντσες) 20 20 21

Εξοπλισμένο με προαιρετικό πακέτο ελαστικών semi-slick