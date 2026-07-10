Αστέρας Aktor Β: Ενίσχυση με Κόλα

Τον 27χρονο εξτρέμ Άγγελο Κόλα απέκτησε ο Αστέρας Aktor Β για δύο χρόνια.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Άγγελο Κόλα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Άγγελος Κόλα γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1999, αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR.

Στην επαγγελματική του καριέρα έχει συνολικά 129 συμμετοχές, με 24 γκολ και 15 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί στα Χανιά και στην Ελλάς Σύρου.

Καλωσορίζουμε τον Άγγελο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

