Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για το νέο SUV της DENZA BAO 5 (pics)

Το πρώτο SUV της premium μάρκας του Ομίλου BYD, με έμφαση στην τεχνολογία, κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο θρυλικό Goodwood Festival of Speed.

Η DENZA, η premium μάρκα του Ομίλου BYD, παρουσιάζει το BAO 5, το πρώτο SUV της που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά. Με την plug-in hybrid τεχνολογία DMO, ειδικά εξελιγμένη για απαιτητική χρήση εκτός δρόμου, και μια καμπίνα υψηλής ποιότητας με πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών, που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία των επιβατών, το νέο μοντέλο σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή ανάπτυξη της DENZA.

Το BAO 5 αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της plug-in hybrid τεχνολογίας DMO. Ο συνδυασμός του υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρες στον εμπρός και τον πίσω άξονα αποδίδει μέγιστη ισχύ 544 PS, προσφέροντας στο πενταθέσιο SUV μήκους 4,9 μέτρων επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, το πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder frame), τα ευφυή συστήματα ελέγχου της DMO, η έξυπνη υδραυλική ανάρτηση DiSus-P, τα δύο ηλεκτρονικά διαφορικά και το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κεντρικό μπλοκέ διαφορικό (energy centre lock) καθιστούν το BAO 5 άκρως αποτελεσματικό ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πελάτες της premium κατηγορίας αγαπούν τα SUV, και είμαστε βέβαιοι ότι το DENZA BAO 5 θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην ευρωπαϊκή αγορά. Η κομψή σχεδίαση, η ποιοτική καμπίνα και το προηγμένο plug-in hybrid σύστημα DMO το καθιστούν ιδανικό για όσους θέλουν μεγάλες δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την τεχνολογία. Με την ευελιξία της τεχνολογίας DMO, το BAO 5 είναι ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε συνθήκη — είτε για καθημερινές αστικές μετακινήσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, είτε για απαιτητικές διαδρομές εκτός δρόμου με τη δυνατότητα μεγάλης αυτονομίας 835 km με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αποτελεί ιδανικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η DENZA παρουσιάζει οχήματα Νέας Ενέργειας που επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα στις βασικές κατηγορίες της αγοράς.»

Ο σχεδιασμός του πρώτου SUV της DENZA συνδυάζει λειτουργικότητα και αισθητική

Η εξωτερική σχεδίαση του BAO 5 συνδυάζει λειτουργικά στοιχεία με μια σιλουέτα που προσφέρει την πρακτικότητα και την ευελιξία που αναζητούν οι αγοραστές της premium κατηγορίας SUV. Η χαρακτηριστική, σιλουέτα με τις πολλές γωνίες αποπνέει στιβαρότητα και αναδεικνύει την ευρυχωρία της καμπίνας, ενώ οι έντονες γραμμές ενισχύουν τον εκτός δρόμου χαρακτήρα του μοντέλου.

Το νέο BAO 5 έχει μήκος 4.921 mm (έκδοση Ultimate), πλάτος 1.970 mm και ύψος 1.920 mm. Οι διαστάσεις αυτές διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία και την άνεση χειρισμών στην καθημερινή οδήγηση.

Η εμπρός όψη είναι επιβλητική και δυναμική, με τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα σε σχήμα δακτυλίου να πλαισιώνουν τη σκούρα μάσκα, η οποία αναδεικνύει το έμβλημα της DENZA με απλό και καθαρό σχεδιασμό. Το σμιλεμένο κάτω τμήμα του προφυλακτήρα και η ποδιά σε διαφορετικό χρώμα υπογραμμίζουν ξεκάθαρα ότι το BAO 5 είναι ένα όχημα που ανταποκρίνεται με άνεση στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Στο προφίλ, οι έντονες επιφάνειες στις πόρτες και τα τετραγωνισμένα περιγράμματα των θόλων των τροχών χαρίζουν έντονο ανάγλυφο τις πλευρικές επιφάνειες του αμαξώματος. Η κολόνα Α με τη δυναμική σχεδίαση, η οροφή με τις στάνταρ αλουμινένιες ράγες και η σχεδόν κάθετη κολόνα D πλαισιώνουν τα πλευρικά κρύσταλλα με τρόπο που αναδεικνύει τον λειτουργικό χαρακτήρα του μοντέλου. Μια διακριτική πινελιά στο χρώμα του αμαξώματος, στο πάνελ πάνω από την κολόνα C, προσθέτει μια σχεδιαστική λεπτομέρεια.

Τα μαρσπιέ ενσωματώνουν σταθερά σκαλοπάτια για εύκολη είσοδο και έξοδο από το BAO 5, ενώ στις εκδόσεις Ultimate τα σκαλοπάτια αναπτύσσονται ηλεκτρικά διευκολύνοντας την πρόσβαση. Στο πίσω μέρος, τα έντονα φωτιστικά σώματα πλαισιώνουν την ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών με λειτουργία soft-closing, στην οποία τοποθετείται και η ρεζέρβα. Μια διακριτική αεροτομή ενσωματώνει το τρίτο φως στοπ, ενώ οι κάτω ποδιές ενισχύουν τον εκτός δρόμου χαρακτήρα του μοντέλου.

Η σχεδίαση του εσωτερικού ισορροπεί ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την αισθητική, με εμφανείς χειρολαβές που πλαισιώνουν το ταμπλό και τονίζουν τις οριζόντιες γραμμές του. Το ίδιο μοτίβο συνεχίζεται στην κεντρική κονσόλα, όπου οι χειρολαβές πλαισιώνουν τον επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού και μια σειρά από μεγάλους διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες — εύκολα προσβάσιμους ακόμη και με γάντια. Ο σχεδιασμός των υποβραχιόνιων στις πόρτες χρησιμοποιεί αλληλοσυνδεόμενα, μαλακά στοιχεία, με σχεδιασμό που παραπέμπει σε αλυσίδα και ενισχύει την αίσθηση της αντοχής και της προστασίας.

Η «όρθια» σιλουέτα του BAO 5 εξασφαλίζει άφθονο χώρο για το κεφάλι, ακόμη και με τη στάνταρ πανοραμική ηλιοροφή, ενώ το μεταξόνιο των 2.800 mm προσφέρει εξαιρετικό χώρο για τα πόδια σε όλους τους επιβάτες. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών (μετρημένος έως το επάνω μέρος των πίσω καθισμάτων) φτάνει τα 475 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση της διαιρούμενης πίσω σειράς καθισμάτων αυξάνεται στα 1.069 λίτρα ή στα 1.736 λίτρα όταν η μέτρηση γίνεται έως την οροφή.

Η πλατφόρμα DMO συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις και υψηλή αποδοτικότητα

Στην καρδιά του BAO 5 βρίσκεται το DMO (Dual Mode Off-road), ένα σύγχρονο plug-in hybrid σύστημα κίνησης, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε πιο δύσκολες συνθήκες. Ενσωματώνει δύο ηλεκτροκινητήρες και μία Blade Battery, η οποία αποτελεί μέρος του πλαισίου του οχήματος. Το τελευταίο χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική τύπου σκάλας για μεγαλύτερη ακαμψία και ευελιξία, αξιοποιώντας την τεχνολογία Cell-to-Chassis.

Η DMO είναι η πρώτη υβριδική αρχιτεκτονική στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση εκτός δρόμου. Συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου τοποθετημένο κατά το διαμήκη άξονα με το πρώτο στον κόσμο Longitudinal Electric Hybrid System (EHS). Παράλληλα, ενσωματώνει εμπρός και πίσω έξυπνα ηλεκτρονικά μπλοκέ διαφορικά με απόκριση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, για καλύτερη απόδοση σε ολισθηρές συνθήκες.

Ο βενζινοκινητήρας του BAO 5 αποδίδει ισχύ 150 PS και ροπή 240 Nm, όμως ο κύριος ρόλος του είναι να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια την Blade Battery των 31,8 kWh και τους ηλεκτροκινητήρες. Έτσι, το BAO 5 προσφέρει μια οδηγική εμπειρία αντίστοιχη ενός ηλεκτρικού οχήματος, εστιάζοντας στην άμεση απόκριση και τον ακριβή έλεγχο που χαρακτηρίζουν την ηλεκτροκίνηση, με την υποστήριξη ενός αποδοτικού υβριδικού συστήματος που εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία.

Οι εμπρός και πίσω ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 272 PS και 388 PS αντίστοιχα, ενώ η μέγιστη συνολική ισχύς του BAO 5 ανέρχεται σε 544 PS και η μέγιστη ροπή στα 760 Nm. Οι επιδόσεις αυτές ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες των ανταγωνιστικών PHEV μοντέλων και των συμβατικών diesel SUV, επιτρέποντας στο BAO 5 να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα στην έκδοση Elegance και σε 5,0 δευτερόλεπτα στην Ultimate, με τελική ταχύτητα 180 km/h.

Η διάταξη ηλεκτρονικών διαφορικών του DMO έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πολύ ταχύτερη απόκριση σε σχέση με τα μηχανικά συστήματα. Το BAO 5 διαθέτει ηλεκτρονικά μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, καθώς και ένα ηλεκτρονικό σύστημα κεντρικής εμπλοκής (energy centre lock) που κατανέμει έξυπνα τη ροπή μεταξύ των δύο αξόνων έως και 30 φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό μηχανικό διαφορικό.

Επιπλέον, το πλαίσιο τύπου σκάλας μειώνει το κέντρο βάρους του BAO 5 σε σύγκριση με ένα συμβατικό SUV με κινητήρα εσωτερικής καύσης και βελτιώνει τη σταθερότητα σε πλευρικές κλίσεις. Παράλληλα, περιορίζει τις διαμήκεις κινήσεις του αμαξώματος, ενισχύοντας τη συνολική σταθερότητα του οχήματος. Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει επίσης ελάχιστη ακτίνα στροφής μόλις 5,9 μέτρων, εντυπωσιακή για όχημα του μεγέθους του BAO 5 και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο στην κίνηση μέσα στην πόλη όσο και σε πιο απαιτητικές διαδρομές εκτός δρόμου.

Και οι δύο εκδόσεις του BAO 5 υιοθετούν ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω, για τον ιδανικό συνδυασμό πρόσφυσης και άνεσης. Η έκδοση Ultimate προσθέτει το DiSus-P, ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος για ακόμα υψηλότερο επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς. Το DiSus-P επεξεργάζεται συνεχώς δεδομένα από περισσότερους από 20 αισθητήρες, όπως η γωνία του τιμονιού, η θέση των πεντάλ γκαζιού και φρένου, η ταχύτητα των τροχών, ο προσανατολισμός του οχήματος, καθώς και η πίεση και η θερμοκρασία, ώστε να βελτιστοποιεί τη σταθερότητα και την απόκριση σε πραγματικό χρόνο.

Αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα, το σύστημα προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τις βασικές παραμέτρους της δυναμικής συμπεριφοράς του οχήματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται η συνεχής ρύθμιση της απόσβεσης, για τη μείωση των πλευρικών μετατοπίσεων και της κλίσης του αμαξώματος στις στροφές, καθώς και η ρύθμιση της ανάρτησης σε δύο επίπεδα, η οποία μειώνει τη δύναμη που ασκείται έως και κατά 50% και επιτρέπει αντοχή σε πτώση από ύψος 1,5 μέτρου. Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει ρύθμιση ύψους έως 140 mm (90 mm ανύψωση και 50 mm χαμήλωμα) και ανεξάρτητο υδραυλικό έλεγχο σε κάθε τροχό, για βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε συνθήκη. Ολοκληρώνεται με λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης του αμαξώματος με ένα πάτημα, κατά την κατασκήνωση, ώστε το όχημα να παραμένει επίπεδο ανεξάρτητα από το ανάγλυφο του εδάφους.

Το DiSus-P ενισχύει σημαντικά τη δυναμική συμπεριφορά του BAO 5 εκτός δρόμου, καθώς μπορεί να αυξήσει την απόσταση από το έδαφος κατά 90 mm, φτάνοντας συνολικά τα 310 mm. Ως αποτέλεσμα, οι γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης της έκδοσης Ultimate διαμορφώνονται στις 39° και 34° αντίστοιχα, τιμές αυξημένες κατά πέντε μοίρες σε σχέση με την έκδοση Elegance και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ακόμη και απέναντι σε πολύ πιο εξειδικευμένα, σκληροτράχηλα SUV.

Η Blade Battery χωρητικότητας 31,8 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 km (WLTP Combined). Με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρη φόρτιση, η συνδυαστική αυτονομία WLTP φτάνει τα 835 km, ενώ η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα μόλις 4,2 L/100 km, τιμή αισθητά χαμηλότερη από εκείνη των συμβατικών πετρελαιοκίνητων SUV. Οι τιμές αυτές, σε συνδυασμό με εκπομπές CO₂ μόλις 94 g/km (Euro 6e), μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος χρήσης.

Το BAO 5 διαθέτει στάνταρ τριφασική φόρτιση AC 11 kW, η οποία μπορεί να επαναφορτίσει τη μπαταρία από το 15% έως το 100% σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες. Η ταχυφόρτιση DC περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό και, όταν το όχημα συνδεθεί σε φορτιστή ισχύος τουλάχιστον 100 kW, μπορεί να φορτίσει από το 30% έως το 80% σε μόλις 16 λεπτά.

Έξυπνες τεχνολογίες για την καθημερινότητα σε μία καμπίνα υψηλής ποιότητας

Το εσωτερικό του BAO 5 ξεχωρίζει για τον τεχνολογικό του χαρακτήρα, με έξυπνες και πρακτικές λειτουργίες που εστιάζουν στον οδηγό. Οι εμπρός επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις οθόνες, καθεμία με τη δική της λειτουργία. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και ένα head-up display, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός μπορούν να χειριστούν την κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών — τη μεγαλύτερη στην κατηγορία των premium SUV — για το σύστημα infotainment και τις βασικές λειτουργίες του οχήματος. Το σύστημα έχει ενσωματωμένο λειτουργικό της Google, Google Maps, Google Assistant και Google Play επιτρέποντας την εγκατάσταση εκατοντάδων επιπλέον εφαρμογών.

Επιπλέον, ο συνοδηγός έχει στη διάθεσή του μια οθόνη ευρείας προβολής, τοποθετημένη ακριβώς μπροστά από το κάθισμά του, ώστε να χρησιμοποιεί το σύστημα ψυχαγωγίας ανεξάρτητα. Το BAO 5 διαθέτει επίσης φωνητικό βοηθό με τέσσερις ξεχωριστές ζώνες ανίχνευσης ήχου, επιτρέποντας σε κάθε επιβάτη να αλληλοεπιδρά με περισσότερες από 300 λειτουργίες του οχήματος.

Όπως όλα τα μοντέλα DENZA, το BAO 5 διαθέτει ένα premium ηχοσύστημα της γαλλικής Devialet, με 18 ηχεία, συμπεριλαμβανομένων ηχείων ενσωματωμένων στα προσκέφαλα, για μια μοναδικά καθηλωτική εμπειρία ήχου. Παράλληλα, οι επιβάτες μπορούν εύκολα να φορτίζουν τις συσκευές τους εν κινήσει. Το BAO 5 διαθέτει τρεις θύρες φόρτισης USB εμπρός (δύο Type-C και μία Type-A) και δύο πίσω (μία Type-C και μία Type-A), ενώ οι εκδόσεις Elegance είναι εξοπλισμένες με μία ασύρματη βάση φόρτισης smartphone και οι εκδόσεις Ultimate με δύο.

Τα καθίσματα προσφέρουν εξαιρετική άνεση, στήριξη και ποικιλία ρυθμίσεων. Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση οκτώ κατευθύνσεων, ενώ του συνοδηγού έξι, με ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη τεσσάρων κατευθύνσεων και λειτουργία μασάζ δέκα σημείων εμπνευσμένη από θεραπείες ευεξίας.

Τα εμπρός και πίσω καθίσματα διαθέτουν θέρμανση και εξαερισμό στις εκδόσεις Ultimate, ενώ τα πίσω καθίσματα προσφέρουν ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης για ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Η δεύτερη σειρά μπορεί να αναδιπλωθεί αυξάνοντας τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, ενώ το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να ανακλιθεί πλήρως, ώστε η πλάτη του να λειτουργεί ως υποστήριγμα για τα πόδια του πίσω επιβάτη. Όλα τα BAO 5 διαθέτουν δερμάτινη επένδυση, με τις εκδόσεις Ultimate να προσφέρουν δέρμα ποιότητας Nappa για ακόμη πιο εκλεπτυσμένη αίσθηση.

Η κεντρική κονσόλα διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ποτηροθήκη με λειτουργία ανύψωσης, καθώς και έναν πρωτοποριακό αποθηκευτικό χώρο με δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης. Ο θάλαμος των 4,5 λίτρων μπορεί να χωρέσει έως οκτώ μπουκάλια, διατηρώντας το περιεχόμενο σε θερμοκρασίες ψύξης από –6°C έως 15°C ή θέρμανσης από 35°C έως 50°C. Διαθέτει λειτουργία διατήρησης ρυθμίσεων μετά την απενεργοποίηση και σύστημα ανίχνευσης αντικειμένων, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής DENZA.

Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης την κοινή χρήση του ψηφιακού κλειδιού του BAO 5, για ξεκλείδωμα, κλείδωμα και εκκίνηση του οχήματος. Επιπλέον, το ψηφιακό κλειδί NFC λειτουργεί χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και παραμένει διαθέσιμο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής στάθμης φόρτισης της μπαταρίας.

Έμφαση στη λεπτομέρεια και ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας στον βασικό εξοπλισμό

Το BAO 5 προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, με προηγμένες τεχνολογίες και προσεγμένα φινιρίσματα που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα του. Η έκδοση Elegance περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, σταθερά πλαϊνά σκαλοπάτια, ενσωματωμένη σχάρα οροφής, φωτισμό υποδοχής (puddle lights), πανοραμική ηλιοροφή, καθώς και φωτισμό στη θύρα φόρτισης.

Στο εσωτερικό, η έκδοση αυτή περιλαμβάνει θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ, θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, πολύχρωμο ambient φωτισμό, ηχοσύστημα Devialet με 16 ηχεία, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη αφής 15,6 ιντσών για το σύστημα infotainment, οθόνη για τον συνοδηγό και βάση ασύρματης φόρτισης smartphone 50 W.

Η έκδοση Ultimate προσθέτει στον εξοπλισμό της το έξυπνο σύστημα ανάρτησης DiSus-P, μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως αεριζόμενα πίσω καθίσματα, πλήρες κάλυμμα ρεζέρβας, ψηφιακό εσωτερικό καθρέπτη, αναβαθμισμένο ηχοσύστημα Devialet με 18 ηχεία και μία επιπλέον βάση ασύρματης φόρτισης smartphone.

Το BAO 5 διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφάλειας και τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού. Το πλαίσιο αποτελείται κατά 96% από χάλυβα υψηλής αντοχής, μειώνοντας την παραμόρφωση σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης κατά 30% και, σε περίπτωση πλευρικής πρόσκρουσης σε κολόνα, κατά 25%. Παράλληλα, η οροφή μπορεί να αντέξει στατικό φορτίο συμπίεσης έως 12 τόνους.

Το αυτοκίνητο διαθέτει 11 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό, και συγκεκριμένα εμπρόσθιους αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, αερόσακο γονάτων οδηγού, πλευρικούς αερόσακους εμπρός και πίσω, καθώς και πλευρικούς αερόσακους τύπου κουρτίνας. Ο εσωτερικός καθρέπτης λειτουργεί και ως οθόνη, προσφέροντας ευρύτερο πεδίο θέασης και συμβάλλοντας στη μείωση των τυφλών σημείων, ιδιαίτερα σε διαδρομές εκτός δρόμου. Στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνονται τα Intelligent Cruise Control, Front & Rear Cross Traffic Alert & Brake, Lane Keep Assist, Lane Departure Assist, καθώς και εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης με κάμερα 360°. Το σύστημα ελέγχου καθόδου (Hill Descent Control) περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας πρόσθετη ασφάλεια σε ολισθηρές συνθήκες.

Μεταλλικά χρώματα στον βασικό εξοπλισμό – Η διάθεση του μοντέλου ξεκινά το καλοκαίρι

Το BAO 5 προσφέρεται με έξι μεταλλικά χρώματα αμαξώματος στον βασικό εξοπλισμό — Shadow Black, Snowy White, Pinnacle Grey, Wagner Glacier Blue, Dolomite Green και Tarim Polar Gold — καθώς και με το ματ χρώμα Mineral Purple. Για το εσωτερικό, οι διαθέσιμες επιλογές είναι τα χρώματα Eclipse Blue, Shoal Green και Tarim Desert Beige.

Τα καταστήματα DENZA σε όλη την Ευρώπη θα αρχίσουν να δέχονται παραγγελίες για το νέο μοντέλο μέσα στο καλοκαίρι, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

DENZA BAO 5 Τεχνικά χαρακτηριστικά Εκδόσεις Elegance Ultimate Διαστάσεις (Μ/Π/Υ mm) 4.888/1.970/1.920 4.921/1.970/1.930 Μεταξόνιο (mm) 2.800 Απόβαρο (kg) 2.940 3.035 Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) 5,9 Κυβισμός βενζινοκινητήρα 1.5L Μέγιστη ισχύς βενζινοκινητήρα (PS/kW) 150/110 Μέγιστη ροπή βενζινοκινητήρα (Nm) 240 Μέγιστη ισχύς συστήματος (PS/kW) 544/400 Μέγιστη ροπή συστήματος (Nm) 760 Μέγιστη ισχύς εμπρός ηλεκτροκινητήρα (PS/kW) 272/200 Μέγιστη ροπή εμπρός ηλεκτροκινητήρα (Nm) 360 Μέγιστη ισχύς πίσω ηλεκτροκινητήρα (PS/kW) 388/285 Μέγιστη ροπή πίσω ηλεκτροκινητήρα (Nm) 400 Επιτάχυνση 0-100km/h (δευτ.) 4,8 5,0 Τελική ταχύτητα (km/h) 180 Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 31,8 Ηλεκτρική αυτονομία (WLTP) (km) 90 Συνδυασμένη αυτονομία (WLTP) (km) 835 Εκπομπές CO2 94 g/km Μέγιστη ισχύς φόρτισης (AC) 11 kW Μέγιστη ισχύς φόρτισης (DC) 100 kW Τύπος μπαταρίας BYD 2η Γενιά Blade Battery (LFP) με τεχνολογία

Cell-to-Chassis (CTC) Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (μέχρι την κορυφή των πίσω καθισμάτων, πίσω καθίσματα όρθια/αναδιπλωμένα) 475/1.069 Ικανότητα ρυμούλκησης (kg) 2.500 Ανάρτηση εμπρός/πίσω Διπλά ψαλίδια Διπλά ψαλίδια με έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-P Φρένα εμπρός/πίσω Αεριζόμενοι δίσκοι Εμπρός σταθερές δαγκάνες με αεριζόμενους δίσκους



