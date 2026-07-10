Kληρώνει το Σάββατο για το Athens Open

Από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, η καρδιά του γυναικείου παγκόσμιου τένις χτυπά στην Αθήνα, με το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 να σηματοδοτεί την επιστροφή του WTA Tour στη χώρα έπειτα από 35 χρόνια.

Η επίσημη κλήρωση του κυρίως ταμπλό θα πραγματοποιηθεί αύριο, 11 Ιουλίου, λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στη Μαρία Σάκκαρη (Νο.39), την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία θα αγωνιστεί στην «έδρα» της, έχοντας τη στήριξη του κοινού. Μαζί της, στη λίστα των συμμετοχών βρίσκονται η Clara Tauson (Νο.25), κάτοχος 2 τίτλων WTA, η Ann Li (Νο.29), κάτοχος 1 τίτλου WTA, η Barbora Krejcikova (Νο.37), κάτοχος 2 τίτλων Grand Slam και πρώην Νο. 2 στον κόσμο, καθώς και η Sara Bejlek (Νο.45), ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της νέας γενιάς.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα online μέσω των athens-open.com και Ticketmaster και ξεκινούν από μόλις 5 ευρώ. Το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε Center Court, Ground Pass και VIP εισιτήρια, ενώ θα λειτουργεί και Fan & Food Zone, με πολλές δραστηριότητες.

Το Stadion Sports Center, που φιλοξενεί τη διοργάνωση, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης της Αθήνας, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας σπουδαίες αναμετρήσεις γυναικείου τένις.

Απολαύστε τους συναρπαστικούς αγώνες στα κανάλια EΡΤ1 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ!

Το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.