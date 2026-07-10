Ο Μοχάμεντ Τάρεκ στον Ολυμπιακό

Η ομάδα χάντμπολ ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αιγύπτιου πίβοτ, Μοχάμεντ Τάρεκ.

Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μοχάμεντ Τάρεκ. Ο διεθνής Αιγύπτιος πίβοτ (15/1/2002, 2,02μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Από το 2020 έως την περσινή σεζόν, ο Μοχάμεντ Τάρεκ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ζάμαλεκ. Στα έξι χρόνια παρουσίας του στην Ζάμαλεκ, κατέκτησε ένα Champions League Αφρικής, ένα Super Cup Αφρικής, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων Αφρικής, δύο πρωταθλήματα Αιγύπτου και ένα Κύπελλο. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Αιγύπτου, με την οποία κατέκτησε την πέμπτη θέση, τόσο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025 όσο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Η δήλωση του Μοχάμεντ Τάρεκ: «Πραγματικά, νιώθω μεγάλη τιμή και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Το να φοράω αυτά τα χρώματα σημαίνει πολλά για μένα! Ξέρω, ότι ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, με πλούσια ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και νοοτροπία νικητή. Είναι ένας σύλλογος που πάντα αγωνίζεται για την Ανυπομονώ να αγωνιστώ για αυτόν τον σύλλογο και να πανηγυρίσουμε πολλές νίκες μαζί με τον κόσμο μας. Τα λέμε σύντομα».

Προηγούμενες ομάδες:

2020-26 Ζάμαλεκ (Αίγυπτος)

Τίτλοι:

1 Champions League Αφρικής

1 Super Cup Αφρικής

1 Κύπελλο Κυπελλούχων Αφρικής

2 Πρωταθλήματα Αιγύπτου

1 Κύπελλο Αιγύπτου